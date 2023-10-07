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Giriş Tarihi: 7.10.2023 21:55

Son dakika Galatasaray haberi: Hakim Ziyech ne zaman dönecek? Okan Buruk açıkladı!

Son dakika Galatasaray haberi: Hakim Ziyech ne zaman dönecek? Okan Buruk açıkladı!

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Maç ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Buruk, sakatlığı bulunan Hakim Ziyech'in de ne zaman döneceğini açıkladı. İşte tüm açıklamalar...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Klasik olacak ama kötü bir zemin vardı. Sıcak ve nem oyunun kalitesini düşürdü. Zaman zaman üzerimizde yorgunluk gördük. genel olarak top bizdeydi. Rakibimiz iyi savundu, geçişleri de kullanmaya çalıştı. Net pozisyonlara girdik. Rakibimize de net pozisyon verdik. Maçın sonunda 2 tane daha net pozisyonu değerlendiremedik. İyi bir takıma karşı oynadık.

"RAKİPLERİMİZ İYİ HAZIRLANIYOR"

Rakiplerimiz bize karşı iyi hazırlanıyor. Dinlenmeye ve hazırlanmaya süreleri oluyor. Biz yoğun bir 7 maçlık maç temposunun içindeydik. Burada da kazanarak bitiriyoruz. Oyun çok iyi değildi. İkinci yarı yorgunluğumuz ortaya çıktı. 1-0'dan sonra savunmada iyi işler yapsak da net pozisyon verdik. Zaha'yı en sağlıklı şekilde kullanmaya çalışıyorum. 1-0'dan sonra onu da kenara aldım.

ZIYECH NE ZAMAN DÖNECEK?

Hakim Ziyech ayağını denedi. Ufak bir ağrı olunca riske etmek istemedik. Uzun süre oynamadılar. Üst üste maç temposuna alışık değiller. Ancak çabuk geçecek şekilde olacağını düşünüyoruz. Milli takım arasından sonra bizimle olacağını düşünüyoruz.

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Son dakika Galatasaray haberi: Hakim Ziyech ne zaman dönecek? Okan Buruk açıkladı!
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