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Giriş Tarihi: 7.10.2023 15:13 Son Güncelleme: 7.10.2023 15:16

Son dakika: Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile yollar ayrılıyor

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor’da Nenad Bjelica ile yollar ayrılıyor

Son dakika haberine göre; Trabzonspor yönetimi, Nenad Bjelica yollarını ayırma kararı aldı. Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetiminde çıktığı 16 lig maçında 8 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşadı.

Son dakika haberine göre; Trabzonspor'un Adana Demirspor deplasmanında aldığı mağlubiyet ve sergilediği kötü performans sonrası yönetim kurulu bir durum değerlendirme toplantısı yaptı.

Bu toplantıda bir hoca değişiminin uygun olacağı kararı çıktı ve son noktayı koyması için Başkan Ertuğrul Doğan'a yönetim kurulu tam yetki verdi.

Bordo-Mavililer, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde 16 lig karşılaşmasına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 8 mağlubiyet elde ederken beraberlik hiç yaşamadı. Hırvar teknik adam, 1,5 puan ortalamasını yakaladı.

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Son dakika: Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile yollar ayrılıyor
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