Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, TFF’nin Nuri Şahin’e yaptığı teklifi reddetme nedenlerini açıkladı

Gülel yaptığı açıklamada, TFF'nin Nuri Şahin için teklif yaptığını doğruladı ve teklifi reddetme nedenlerini anlattı. A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcılığı için Türk hoca arayışında ilk sıradaki isim olarak Nuri Şahin'e teklif yapıldığını belirten Gülel, "Nuri Şahin'i federasyona çağırdılar, görüştüler. Bu süreçlerin tamamından haberdarım. Hocam istişare yaparak gitti. Ortak kararımız, hocamızın artık üçüncü yılında bir yardımcı hocalık görevine kabul etmemesi gerektiğiydi. Onun zaten iyi bir hoca olma yolunda çok mesafe katettiği konusunda mutabık kaldık, bu görevi kabul etmedik." diye konuştu.

"TESİSLERİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ, YUMURTACI YUMURTA VERMEDİ"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı da olan Gülel, Türkiye'de futbolun çok hızlı, kurgusuz, plansız yönetildiği eleştirisinde bulundu. Alelacele, yüksek maliyetli ya da ileri yaşlardaki futbolcuların transfer edildiğini dile getiren Gülel, "Bunu büyük kulüplerimizde de görüyoruz. Türk futbolunda yönetimler tam yetkili, sıfır sorumlu olduğu için herkes imzayı atıp, arkasını çok umursamıyor. Maalesef kulüplerimiz zor duruma düşüyor. Diyelim ki ben görevi bıraktım, liyakatsiz bir yönetim geldi. Bu kulübü batırmak, altı ay ile bir sene içerisinde bir zaman maalesef." ifadelerini kullandı.

Gülel, Antalyaspor AŞ başkanlığı görevine 13 Mart'ta başladığını, üç gün sonra tesislerin elektriğinin kesildiğini, yumurtacının yumurta vermediğini, karşılaştığı aşırı borç yükünden dolayı paniklediğini ve korktuğunu itiraf etti.