Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona 2 kez geriye düştüğü maçta Granada ile 2-2 berabere kaldı
Giriş Tarihi: 9.10.2023 00:33

Barcelona 2 kez geriye düştüğü maçta Granada ile 2-2 berabere kaldı

AA
Barcelona 2 kez geriye düştüğü maçta Granada ile 2-2 berabere kaldı

LaLiga'nın 9. haftasında Barcelona, deplasmanda ligin son sıralarında yer alan Granada ile 2-2 berabere kaldı. Barcelona'nın ilk golünü atan Lamine Yamal, LaLiga tarihine geçti.

Barcelona, deplasmanda oynadığı maçın 17. saniyesinde Bryan Zaragoza'nın golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Zaragoza, 29. dakikada takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı ve skoru 2-0'a taşıdı.

LAMINE YAMAL LALIGA TARİHİNE GEÇTİ

Barcelona, 45+1. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle farkı bire indirdi. Yamal, 16 yaş 87 gün ile LaLiga'da gol atan en genç futbolcu oldu.

Barcelona, Sergi Roberto'nun 85. dakikada bulduğu gol ile 2-2 eşitliği yakaladı ve maç da bu skorla sona erdi. Bu sonuçla Barcelona, puanını 21'e çıkarırken, LaLiga lideri Real Madrid'in ise 24 puanı bulunuyor. Granada da elde ettiği beraberlikle 6 puana yükseldi.

EN ÇOK OKUNANLAR

AP milletvekili Daly'den Leyen'e sert 'İsrail' tepkisi: Çeneni kapat!
CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat: Oy için İBB'de delegeler işe alındı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "1967" vurgusu! "Filistin devleti ertelenemez"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: MSB duyurdu! Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı
Burak Yılmaz'dan Milli Takım itirafı!
KIZILCIK ŞERBETİ 34. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak, Doğa'yı neler bekliyor?
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
O hain dağda... Terörist Duran Kalkan’ın yanında
Süper Lig'de Hatayspor tam gaz devam! Konyaspor'u 3 golle geçti
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona 2 kez geriye düştüğü maçta Granada ile 2-2 berabere kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA