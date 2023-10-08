Burak Yılmaz’dan Milli Takım itirafı!

"DÜN GECE HİÇ UYUMADIM"

Görevinden ayrılan teknik direktör Şenol Güneş'in hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Yılmaz, bugün duygusal bir gün yaşadığını belirterek, "Ben dün gece hiç uyumadım. Bugün asıl olay otobüse binince oldu. Hocanın yerine oturdum. Hocanın odasına geçirdiler beni. Hocanın yerine de oturunca bazı şeyler kafama dank etti. Bugün bayrağı ondan aldım. İnşallah onun kadar başarılı olabilirim ve Türk futbolunda en tepeye onun gibi çıkabilirim. Ondan almak ayrı bir güzeldi. Bugün çok duyguluydum. Otobüse binince kötü oldum. Belli etmemeye çalıştım. Bütün duyguları bir arada yaşadığım bir gün." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Güneş'in oyuncularla problem yaşadığı yönündeki bir soruya, "Şenol Güneş hayatı boyunca oyuncu ilişkileriyle bilinen biri. Bunun içinde ben de varım. Kendisi 'bunlarla yapamazsın, bunlar deli' denen adamlarla yola çıkıp başarılı olmuş bir teknik adam. Böyle düşünülmesini konduramıyorum. Hoca böyle oyuncuları çamurdan alıp en tepeye çıkarmıştır. Oyuncuların ne kadar üzüldüğünü görmüşsünüzdür." şeklinde yanıt verdi.

"MİLLİ TAKIM'DAN TEKLİF ALDIM"

Burak Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella'nın yardımcısı olması yönünde teklif aldığını vurgulayarak, "Beşiktaş'ı bırakamayacağımı söyledim kendilerine. Orası milli takım, 15 sene boyunca oynamışım. Bayrak, milli takım deyince bizim için akan sular durur. Beşiktaş da canımızdır. Gelinen süreç bizi buraya getirmiştir. Milli takım yetkililerine de teşekkür ediyorum. Bana gösterdikleri anlayış ve destek beni çok mutlu etti. Montella'ya da başarılar diliyorum, o da bana güzel bir mesaj attı." diye konuştu.

Yılmaz, Omar Colley'i ağrıları olduğu için dinlendirmeye karar verdiğini sözlerine ekledi.