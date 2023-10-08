İcardi var dert yok!

Arjantinli oyuncu 32 maçta 30 gole ulaşıp Mbaye Diagne’yi geçti ve bunu en az maçta başaran isim oldu
Manchester maçının kahramanı Mauro İcardi, Antalya deplasmanında hem asist hem gol katkısı verip bir rekora daha imzasını attı. Davinson Sanchez'in golünde asistin sahibi olan Arjantinli yıldız, bir de ağları bulup bu sezon 8 gol-1 asist ile ligde skora en çok katkı sağlayan futbolcu oldu. Tangocu ayrıca 2007-08'den bu yana en hızlı 30 gole ulaşan isim oldu. Mbaye Diagne'nin 33maçtaki 30 gollük rekorunugeride bırakan İcardi 32maçta bunu başardı.
'GOLLERİM ŞAMPİYONLUK İÇİN'
Galibiyeti getiren iki isim Mauro İcardi ve Davinson Sanchez, takım oyununa dikkat çekti… ' Mauro İcardi: "Şahsi olarak benim adıma gollerim çok önemli. Geçen sene de şampiyonluğakatkıda bulundum. Gollerim şampiyonluk için. Bunun için de gol atmak gerekiyor. İkinci yarıya çok enerjik başladık. Çok motiveydik ve kazanmaya devam ediyoruz." ' Davinson Sanchez: "Takım oyunu önemli. Çok zorlu maçlar oynuyoruz ve kazandıkça öz güven artıyor. Topu hızlı geri kazanmak çok önemli. Boşluklar yaratıp bunları kullanıyoruz."