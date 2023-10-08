İcardi var dert yok!

Manchester maçının kahramanı Mauro İcardi, Antalya deplasmanında hem asist hem gol katkısı verip bir rekora daha imzasını attı. Davinson Sanchez'in golünde asistin sahibi olan Arjantinli yıldız, bir de ağları bulup bu sezon 8 gol-1 asist ile ligde skora en çok katkı sağlayan futbolcu oldu. Tangocu ayrıca 2007-08'den bu yana en hızlı 30 gole ulaşan isim oldu.Galibiyeti getiren iki isim Mauro İcardi ve Davinson Sanchez, takım oyununa dikkat çekti… '"Şahsi olarak benim adıma gollerim çok önemli.Gollerim şampiyonluk için. Bunun için de gol atmak gerekiyor. İkinci yarıya çok enerjik başladık. Çok motiveydik ve kazanmaya devam ediyoruz." '"Takım oyunu önemli. Çok zorlu maçlar oynuyoruz ve kazandıkça öz güven artıyor. Topu hızlı geri kazanmak çok önemli. Boşluklar yaratıp bunları kullanıyoruz."