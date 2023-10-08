İsmail Kartal'dan çarpıcı itiraf: "Eve gidip kafamı dağıtmak istiyorum"

"HERKES FRİKİK ATABİLİR"

İrfan Can Kahveci'nin iğneyle oynadığını söyleyen Kartal, "Her maça göre herkes frikik atabilir, değerlendiriyoruz. İrfan bugün iğneyle oynadı, o atamadığı için kim atması gerekiyorsa ona attırdık" şeklinde konuştu.

"KENT EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

İsmail Kartal, Kent'e sağ kanatta görev vermesiyle ilgili, "Oyun içinde değişiklik yapıyoruz. Kent en iyisini yapmaya çalışıyor, solda oynayacak diye bir şey yok. Sonuçta bir kanat oyuncusu" açıklamasında bulundu.