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Giriş Tarihi: 9.10.2023 01:22 Son Güncelleme: 9.10.2023 01:25

İsmail Kartal'dan çarpıcı itiraf: "Eve gidip kafamı dağıtmak istiyorum"

DHA
İsmail Kartal’dan çarpıcı itiraf: Eve gidip kafamı dağıtmak istiyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Hücum ederken savunmayı, savunmadayken hücumu düşünmek bizim oyun anlayışımız. Kalite farkı tabii ki önemli, o konuda haklılar ama kalite farkı var diye buradaki güçlü oyunu unutmamak gerekir" dedi. Ayrıca İsmail Kartal, milli araya girildikten sonra kendisiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İkinci devre daha tempolu ve iyi oynadıklarını söyleyen İsmail Kartal, "Devre arasında oyuncularıma topun hızını artırmamız gerektiğini söyledim. Daha tempolu oynadık ve daha iyi, net pozisyonlar bulduk. 2'nci golden sonra birkaç net pozisyonumuz vardı. Sonuç olarak 3 puan için geldik, 3 puanı aldık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HERKES FRİKİK ATABİLİR"

İrfan Can Kahveci'nin iğneyle oynadığını söyleyen Kartal, "Her maça göre herkes frikik atabilir, değerlendiriyoruz. İrfan bugün iğneyle oynadı, o atamadığı için kim atması gerekiyorsa ona attırdık" şeklinde konuştu.

"KENT EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

İsmail Kartal, Kent'e sağ kanatta görev vermesiyle ilgili, "Oyun içinde değişiklik yapıyoruz. Kent en iyisini yapmaya çalışıyor, solda oynayacak diye bir şey yok. Sonuçta bir kanat oyuncusu" açıklamasında bulundu.

"KENDİMİZE OYUN PLANI YARATTIK"

Takım savunmasını iyi yaptıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Hücum ederken savunmayı, savunmadayken hücumu düşünmek bizim oyun anlayışımız. Meslektaşlarımız bizim arkadaşımız. Kalite farkı tabii ki önemli, o konuda haklılar ama kalite farkı var diye buradaki güçlü oyunu unutmamak gerekir. Bu oyun nasıl oluşturuldu. Geçen sene farklı sistemde oynuyordu bu takım. 10 farklı oyuncu gelmiş. İsterseniz en iyi oyuncuları getirin sizin bir dokunuşunuz yoksa olmaz. Ekibimizle çalışıyoruz. Kendimize oyun planı yarattık. Bunun B ve C planları da var" dedi.

"EVE GİDİP BİRAZ KAFAMI DAĞITMAK İSTİYORUM"

3 ayda 4-5 kere evine gittiği aktaran İsmail Kartal, "Hemen hemen 3 aydır görevdeyim. 4-5 sefer evime gittim. Biraz yoruldum, bu arada eve gidip biraz kafamı dağıtmak istiyorum" şeklinde konuştu.

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İsmail Kartal'dan çarpıcı itiraf: "Eve gidip kafamı dağıtmak istiyorum"
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