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Giriş Tarihi: 8.10.2023 23:55

Ligue 1'de PSG, Rennes'i 3-1 yendi

AA
Ligue 1’de PSG, Rennes’i 3-1 yendi

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Rennes'i 3-1 mağlup etti. PSG'nin gollerini Ferreira, Hakimi ve Kolo Muani kaydetti. Rennes'de ise Bertuğ Yıldırım 71. dakikada oyuna dahil oldu.

Ligin 8. hafta mücadelesinde PSG, deplasmanda Rennes ile karşılaştı. PSG, 32. dakikada Vitor Ferreira ve 36. dakikada Achraf Hakimi ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

KOLO MUANİ SKORU BELİRLEDİ

Rennes, 56. dakikada Amine Gouiri'nin golüyle farkı bire indirse de PSG, 58. dakikada Randal Kolo Muani'nin golüyle durumu 3-1'e taşıdı ve maç da bu skorla sona erdi.

Ev sahibi ekipte forma giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, 71. dakikada oyuna dahil oldu. Bu galibiyetle PSG puanını 15'e çıkarırken, Rennes ise 11 puanda kaldı.

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Ligue 1'de PSG, Rennes'i 3-1 yendi
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