Ligue 1’de PSG, Rennes’i 3-1 yendi

KOLO MUANİ SKORU BELİRLEDİ

Rennes, 56. dakikada Amine Gouiri'nin golüyle farkı bire indirse de PSG, 58. dakikada Randal Kolo Muani'nin golüyle durumu 3-1'e taşıdı ve maç da bu skorla sona erdi.