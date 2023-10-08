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Giriş Tarihi: 8.10.2023 23:36 Son Güncelleme: 8.10.2023 23:50

Premier Lig'de Arsenal evinde Manchester City'yi Martinelli ile devirdi

İHA
Premier Lig’de Arsenal evinde Manchester City’yi Martinelli ile devirdi

Premier Lig'de yarışı devam ediyor. Arsenal, Premier Lig’in 8. haftasında evinde karşılaştığı Manchester City’yi 1-0 mağlup etti ve zirveye ortak oldu. Arsenal, 8 yıl aradan sonra ilk kez Manchester City'i yenmiş oldu.

Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal ile Manchester City, Emirates Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarının 87. dakikasında Gabriel Martinelli'nin şutunda Nathan Ake'ye de çarpan top ağlara gitti ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Arsenal sahadan 1-0 galip ayrıldı.

CITY ÜST ÜSTE 2. KEZ KAYBETTİ

Arsenal bu maçla birlikte puanını 20'ye çıkartarak ikinci sıraya yükseldi. Haftaya lider giren Manchester City üst üste ikinci yenilgisini aldı ve üçüncü sıraya düştü.

ARSENAL'DAN 2015'TEN BU YANA İLK GALİBİYET

Londra ekibi Arsenal, Manchester City karşısında son zaferini 2015 senesinde almıştı. Arsenal, rakibinden son puanını ise 2017'de almayı başarmıştı. Arteta'nın takımı, 8 yıl sonunda Manchester City'yi ligde mağlup etmeyi başarmış oldu.

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Premier Lig'de Arsenal evinde Manchester City'yi Martinelli ile devirdi
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