Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Serie A'da Napoli'ye şok! Fiorentina'ya 3 golle mağlup oldu
Giriş Tarihi: 9.10.2023 00:30

Serie A'da Napoli'ye şok! Fiorentina'ya 3 golle mağlup oldu

AA
Serie A’da Napoli’ye şok! Fiorentina’ya 3 golle mağlup oldu

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli, konuk ettiği Fiorentina'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sezon dikkat çeken bir performans ortaya koyan Vincenzo Montella'nın öğrencileri, 8 maçta 5. galibiyetini aldı.

Serie A'da 8. hafta mücadelesinde, son şampiyon Napoli evinde Fiorentina'yı konuk etti. Konuk ekip, Josip Brekalo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Napoli, devrenin uzatma dakikalarında Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

FİORENTİNA 3 GOLLE KAZANDI

Fiorentina, 63. dakikada Giacomo Bonaventura'nin golüyle 2-1 öne geçerken, 90+3. dakikada Nicolas Gonzalez ile bulduğu golle maçı 3-1 kazandı. Bu sonuçla Napoli 14 puanda kalırken, Fiorentina ise 17 puana yükseldi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İYİ Parti'de 'Mansur Yavaş' istifası: Meral Akşener'e büyük şok! 81 il kararı kriz çıkardı...
AP milletvekili Daly'den Leyen'e sert 'İsrail' tepkisi: Çeneni kapat!
Ekrem İmamoğlu’ndan CHP seçimlerine açık çek: Cemal Canpolat’ın listesini yırtana ödül
1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır? | MİLYONER 1 MİLYONLUK SORU
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "1967" vurgusu! "Filistin devleti ertelenemez"
O hain dağda... Terörist Duran Kalkan’ın yanında
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberi: Fenerbahçe Kasımpaşa’yı 2 golle geçti! Müthiş rekor…
Son dakika: Beşiktaş İstanbulspor'u 2 golle mağlup etti!
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Serie A'da Napoli'ye şok! Fiorentina'ya 3 golle mağlup oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA