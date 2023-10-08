Serie A’da Napoli’ye şok! Fiorentina’ya 3 golle mağlup oldu

Serie A'da 8. hafta mücadelesinde, son şampiyon Napoli evinde Fiorentina'yı konuk etti. Konuk ekip, Josip Brekalo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Napoli, devrenin uzatma dakikalarında Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
FİORENTİNA 3 GOLLE KAZANDI
Fiorentina, 63. dakikada Giacomo Bonaventura'nin golüyle 2-1 öne geçerken, 90+3. dakikada Nicolas Gonzalez ile bulduğu golle maçı 3-1 kazandı. Bu sonuçla Napoli 14 puanda kalırken, Fiorentina ise 17 puana yükseldi.