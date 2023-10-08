Serie A’da Napoli’ye şok! Fiorentina’ya 3 golle mağlup oldu

FİORENTİNA 3 GOLLE KAZANDI

Fiorentina, 63. dakikada Giacomo Bonaventura'nin golüyle 2-1 öne geçerken, 90+3. dakikada Nicolas Gonzalez ile bulduğu golle maçı 3-1 kazandı. Bu sonuçla Napoli 14 puanda kalırken, Fiorentina ise 17 puana yükseldi.