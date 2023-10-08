SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi’nin zor kararı! Yeniden aday olacak mı?

Beşiktaş'ta son oynanan Lugano mağlubiyetin ardından taraftarların protestoları sonrası teknik direktör Şenol Güneş görevinden istifa etmiş, yönetim kurulu da olağünüstü seçim kararı almıştı. Seçimin kasım sonu ya da aralık ayı başında yapılması planlanırken gözler, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye çevrildi. Çebi'nin yönetim kurulunda ciddi bir değişime giderek adaylığını koyma ihtimali bulunuyor.

AİLESİ BIRAKMASINI İSTEDİ

Bodrum'daki yazlığına giden Çebi'nin kararını hafta içerisinde açıklaması bekleniyor. Ancak yaşanılan süreç, taraftarların gösterdiği ağır tepkiler, ailesini ve yakınlarını farklı düşünceye sevk etmiş noktada. Ailesinin, başkan Çebi'ye, "Çok yıprandın, sağlığına da zararı oldu. Emek verdin, zaman ve para harcadın ama hak etmediğin şeyler yapılıyor" diyerek seçimde adaylığını koymasının doğru olmayacağını söyledikleri kaydedildi.

HASAN ARAT ÇALIŞIYOR

Beşiktaş Kulübü'nün gerçekleştireceği seçim için ilk aday olan Hasan Arat, çalışmalarına hız kazandırdı. Arat'ın yönetim kurulu listesi için siyah-beyazlı camianın birçok önde gelen isimlerle görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.