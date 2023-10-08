SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Muslera iğneyle oynadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United deplasmanından 3-2 galibiyetle dönen takımında rotasyona gitti. Old Trafford'da sahaya çıkan ilk 11'den Antalyaspor maçında üç değişiklik vardı. Sol beke sakatlığını atlatan Kazımcan geçerken, Tottenham'dan bedelsiz kiralanan Ndombele ilk kez 11'de forma giyip orta sahada görev yaptı. Tete yerine de hücum hattında Barış Alper formayı aldı. Ancak ikinci yarı Tete ile yer değişti.
İCARDİ AŞKI BAMBAŞKA
Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maça ilgi büyüktü. Ev sahibi takımın taraftarları gibi sarı-kırmızılılar da kendilerine ayrılan yeri doldurdu. Galatasaraylı küçük bir taraftar, forma almak için 'Diyarbakır'dan geldim' pankartıyla kendini göstermeye çalıştı. Minik futbolseverlerin İcardi sevgisi ise görülmeye değerdi. Seramonide herkes Arjantinli yıldızın yanında durmak için yarıştı. Çocuklar İcardi'ye sarıldı. Eliyle 'Bugün 3 gol at' diye gösterenler bile vardı.
REKORA DOĞRU
Galatasaray, Antalyaspor'a rakip olduğu son 15 lig maçını da kaybetmedi. Sarıkırmızılılar, rakibine en son Nisan 2016'da yenilirken sonrasında ise 11 galibiyet ve 4 beraberlik alıp hiç mağlup olmadı. Aslan böylece Mart 1990 ile Nisan 2017 arasında Adanaspor karşısında elde ettiği 15 maçlık en uzun serisini de egale etti.
DAVINSON İLAÇ GİBİ GELDİ!
Yeni transferlerden Davinson Sanchez Aslan'a ilaç gibi geldi. Manchester United maçındaki 2 asistinin ardından Kolombiyalı stoper dün de sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü buldu. Sanchez son golünü Ocak 2022'de Tottenham forması ile atmıştı.
İLK YARI HEP KAPALI
Bu sezon ligde ilk yarılarda kalesini gole en çok kapatan takım Galatasaray oldu. Okan Buruk'un talebeleri, 8 karşılaşmanın ilk 45 dakikasında gol yemezken bu ligin de en iyi istatistiğine imza attı.
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
Sarı-Kırmızılılar, 2022/23 sezonunun başından bu yana 13 maçta kalesini gole kapattı. Galatasaray, 13'er kez gol yemeyen Juventus, Arsenal ve Lazio ile birlikte bu istatistikte liderliği paylaştı.