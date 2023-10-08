SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Muslera iğneyle oynadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United deplasmanından 3-2 galibiyetle dönen takımında rotasyona gitti. Old Trafford'da sahaya çıkan ilk 11'den Antalyaspor maçında üç değişiklik vardı. Sol beke sakatlığını atlatan Kazımcan geçerken, Tottenham'dan bedelsiz kiralanan Ndombele ilk kez 11'de forma giyip orta sahada görev yaptı. Tete yerine de hücum hattında Barış Alper formayı aldı. Ancak ikinci yarı Tete ile yer değişti.

İCARDİ AŞKI BAMBAŞKA

Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maça ilgi büyüktü. Ev sahibi takımın taraftarları gibi sarı-kırmızılılar da kendilerine ayrılan yeri doldurdu. Galatasaraylı küçük bir taraftar, forma almak için 'Diyarbakır'dan geldim' pankartıyla kendini göstermeye çalıştı. Minik futbolseverlerin İcardi sevgisi ise görülmeye değerdi. Seramonide herkes Arjantinli yıldızın yanında durmak için yarıştı. Çocuklar İcardi'ye sarıldı. Eliyle 'Bugün 3 gol at' diye gösterenler bile vardı.