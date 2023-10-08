Süper Lig’de Hatayspor tam gaz devam! Konyaspor’u 3 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Zorlu ve tempolu maçta kazanan 3-1'lik skorla Hatayspor oldu.
HATAYSPOR NAMAĞLUP DEVAM
Süper Lig'de yoluna namağlup bir şekilde devam eden Hatayspor bu sezon 8 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Hatayspor'un bugünkü gollerini Dadashov (2) ve Strandberg atarken, Konyaspor'un tek golü Prip'ten geldi.
Ligin formda takımı Hatayspor, Milli aradan sonra lider Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada Hatayspor gole yaklaştı. Matondo, savunmadan aldığı topu Dele-Bashiru'nun önüne bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak, defansa çarpıp az farkla kornere gitti.
GOL! 22. dakikada ev sahibi ekip, penaltı golüyle öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Dele-Bashiru, Ahmet Oğuz'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Dadashov, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0
GOL! 32. dakikada Konyaspor, beraberliği yakaladı. Cikalleshi'nin yakın mesafeden şutunda kaleci Erce Kardeşler, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Topu önüne alan Prip, iyi bir vuruşla fileleri havalandırdı ve maça dengeyi getirdi: 1-1
34. dakikada Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel sarı kart gördü.
47. dakikada konuk ekip etkili geldi. Moreno'nun pasında defansın arkasına sarkan Cikalleshi'nin şutunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı ayağıyla kornere çeldi.
Maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
53. dakikada Hatayspor, yeniden öne geçti. Vindel'in sağ kanattan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Dadashov, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-1
83. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Mendes Fernandes, sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağı kale sahasına ortaladı. Defansın arasından sıyrılan Strandberg, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 3-1
90+2. dakikada Hatayspor, gole yaklaştı. Ceza yayında topla buluşan Görkem Sağlam'ın şutunda, köşeye iyi uzanan kaleci Bernardoni, topu ceza sahasına çeldi.
Karşılaşma Hatayspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.