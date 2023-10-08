Süper Lig’de Hatayspor tam gaz devam! Konyaspor’u 3 golle geçti

HATAYSPOR NAMAĞLUP DEVAM

Süper Lig'de yoluna namağlup bir şekilde devam eden Hatayspor bu sezon 8 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Hatayspor'un bugünkü gollerini Dadashov (2) ve Strandberg atarken, Konyaspor'un tek golü Prip'ten geldi.

Ligin formda takımı Hatayspor, Milli aradan sonra lider Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.