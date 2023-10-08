Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA'dan İsrail'deki maçlar için karar! Futbol maçları...
Giriş Tarihi: 8.10.2023 22:54

UEFA'dan İsrail'deki maçlar için karar! Futbol maçları...

AA
UEFA’dan İsrail’deki maçlar için karar! Futbol maçları...

UEFA, İsrail'deki mevcut güvenlik durumu nedeniyle gelecek birkaç hafta içinde ülkede yapılması planlanan tüm maçları erteledi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "İsrail'deki mevcut güvenlik durumu ışığında UEFA, önümüzdeki birkaç hafta içinde İsrail'de yapılması planlanan tüm maçları, zamanı gelince onaylanacak yeni tarihlerle erteleme kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.

Buna göre İsrail'de 17 Ekim'e kadar oynanması gereken karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelenmesi kararı alındı.

İsrail'de oynanması planlanan ama ertelenen maçlar şöyle:

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri:

12 Ekim: İsrail-İsviçre

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası:

12 Ekim: İsrail-Estonya

17 Ekim: İsrail-Almanya

2024 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası:

11 Ekim-17 Ekim: İsrail, Belçika, Cebelitarık ve Galler'in katıldığı mini turnuva

Bu arada açıklamada, "UEFA, 2024 Avrupa Elemeleri Kosova-İsrail maçının başlangıçta planlanan 15 Ekim tarihinde oynanıp oynanamayacağını veya ertelenmesi gerekip gerekmediğini değerlendirmek için birkaç gün daha ayırdı." bilgisi verildi.

UEFA'nın, durumu yakından izlemeye devam edeceği ve yeni tarihler ve gelecek diğer fikstürlerde olası değişiklikler hakkında karar vermeden önce ilgili tüm takımlarla iletişim halinde kalacağı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İYİ Parti'de 'Mansur Yavaş' istifası: Meral Akşener'e büyük şok! 81 il kararı kriz çıkardı...
Ekrem İmamoğlu’ndan CHP seçimlerine açık çek: Cemal Canpolat’ın listesini yırtana ödül
AP milletvekili Daly'den Leyen'e sert 'İsrail' tepkisi: Çeneni kapat!
1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır? | MİLYONER 1 MİLYONLUK SORU
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "1967" vurgusu! "Filistin devleti ertelenemez"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
O hain dağda... Terörist Duran Kalkan’ın yanında
Son dakika: Beşiktaş İstanbulspor'u 2 golle mağlup etti!
Son dakika haberi: Fenerbahçe Kasımpaşa’yı 2 golle geçti! Müthiş rekor…
İsrail’in 11 Eylül’ü
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA'dan İsrail'deki maçlar için karar! Futbol maçları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA