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Giriş Tarihi: 8.10.2023 13:31 Son Güncelleme: 8.10.2023 14:01

Wayne Rooney'nin sözleşmesi feshedildi

Wayne Rooney’nin sözleşmesi feshedildi

MLS ekibi DC United'da teknik direktör Wayne Rooney ile karşılıklı anlaşma yoluyla yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılıklı varılan anlaşmanın ardından 37 yaşındaki İngiliz teknik direktörle yolların ayrıldığı belirtildi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Rooney, "Ayrılmak için doğru zamandı. Kulübü play-off'lara taşımak için elimden geleni yaptım ama olmadı. Tek bir neden yüzünden bu kararı almadık. Zamanı gelmişti" ifadelerini kullandı.

Futbolcu kökenli teknik adamlardan Rooney yönetiminde DC United, bu sezon MLS Kupası'nda play-off'lara kalmayı başaramamıştı. Rooney, 2022'de göreve başladığı ABD temsilcisinde 53 maçta 14 galibiyet, 13 beraberlik ve 26 mağlubiyet yaşadı.

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Wayne Rooney'nin sözleşmesi feshedildi
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