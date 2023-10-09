Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Balıkesirspor'da Recep Çetin dönemi sona erdi
Giriş Tarihi: 9.10.2023 17:02

Balıkesirspor'da Recep Çetin dönemi sona erdi

İHA
Balıkesirspor’da Recep Çetin dönemi sona erdi

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor'da Teknik Direktör Recep Çetin ile yollar ayrıldı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Balıkesirspor'da Recep Çetin dönemi sona erdi. Son maçında Muş 1984 Muşspor karşısında aldığı 2-0'lık yenilgi sonrası Teknik Direktör Recep Çetin ile Balıkesirspor Yönetim Kurulu, karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

Balıkesirspor, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ayrılığı şu ifadelerle açıkladı:

"Yönetim Kurulumuzun aldığı karar neticesinde kulübümüzün teknik direktörlük görevini yapan Recep Çetin ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüz çatısı altında bugüne kadar verdiği hizmetler için kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul İl Başkanlığı İmamoğlu'nun adayı Özgür Çelik'in oldu! CHP'de işler iyice karıştı
İSRAİL HAMAS SAVAŞI SON DAKİKA HABERLERİ || Ortadoğu kan gölü! İsrail Gazze’de son durum ne, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oldu? İşte İsrail Filistin savaşı son durum
AP milletvekili Daly'den Leyen'e sert 'İsrail' tepkisi: Çeneni kapat!
Bakan Güler açıkladı: 150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi
Siyonist beslemesi fetvacılar!
Burak Yılmaz'dan Milli Takım itirafı!
KIZILCIK ŞERBETİ 34. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak, Doğa'yı neler bekliyor?
CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat: Oy için İBB'de delegeler işe alındı
İsrail Gazze'yi bombalıyor... Gazze sakini Ayesh Siam canlı yayında anlattı: Bombardıman durmuyor!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesirspor'da Recep Çetin dönemi sona erdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA