Beşiktaş’tan flaş Salih Uçan açıklaması!

UYLUK ARKA ADALESİNDE GERİLME VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." dedi.

Salih Uçan'ın sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz netleşmedi.