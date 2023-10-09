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Giriş Tarihi: 9.10.2023 17:44 Son Güncelleme: 9.10.2023 17:45

Beşiktaş'tan flaş Salih Uçan açıklaması!

Beşiktaş’tan flaş Salih Uçan açıklaması!

Süper Lig'de dün oynanan maçta İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Salih Uçan'dan kötü haber geldi. Tecrübeli oyuncunun uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta son haftaların formda ismi olan Salih Uçan'dan kötü haber geldi. İstanbulspor maçında sakatlanan tecrübeli oyuncu hakkında açıklama yapıldı.

UYLUK ARKA ADALESİNDE GERİLME VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." dedi.

Salih Uçan'ın sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz netleşmedi.

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Beşiktaş'tan flaş Salih Uçan açıklaması!
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