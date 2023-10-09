EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahipleri açıklanıyor

UEFA Yönetim Kurulu'nun 10 Ekim'de TSİ 10.30'daki toplantısının ardından, aday ülkeler son sunumlarını gerçekleştirecek. EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahiplerinin açıklanacağı tören ise TSİ 13.00'te başlayacak.

Türkiye-İtalya adaylık sunumunda Türkiye Futbol Federasyonu'nu sahnede Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye'nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi olan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel temsil edecek.

İtalya Futbol Federasyonu'nu temsilen ise delegasyonda Başkan Gabriele Gravina, Genel Sekreter Marco Brunelli, EURO 2032 Proje Müdürü Antonio Talarico, İtalya Millî Takımı'nın Kafile Başkanı ve İtalya'nın EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi olan Gianluigi Buffon ve İtalyan TV sunucusu Ilaria D'Amico yer alacak.

Ev sahiplerinin açıklanacağı törende, TFF'yi temsilen İsviçre'ye gidecek delegasyonda Onursal Başkan Şenes Erzik, 1. Başkan Vekili İbrahim Burkay, 2. Başkan Vekili Yalçın Orhan, Başkan Vekili Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen, Ali Düşmez, Erman Kalkandelen, Ramazan Üçdan ve Şafak Müderrisgil de yer alacak.



EURO 2028 ve EURO 2032 Ev Sahipleri Açıklanma Töreni, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosya medya mecralarındaki hesaplarından canlı yayınlanacak.

Türkiye'nin EURO 2028 ve EURO 2032 Adaylıklarında Önemli Tarihler

17 Mart 2022: Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2028 ve EURO 2032 turnuvalarını düzenleme arzusunda olduğunu ifade eden niyet mektubunu UEFA'ya gönderdi.

12 Nisan 2023: Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliğine ilişkin adaylık dosyalarını UEFA'ya teslim etti. Adaylık dosyasının hazırlanması sürecinde hükümet, belediyeler, diğer devlet kurumları ve futbol paydaşlarıyla titiz bir iş birliği süreci yürütüldü.

28 Temmuz 2023: Detaylı ve verimli ikili görüşmelerin ardından, Türkiye Futbol Federasyonu ve İtalya Futbol Federasyonu, 2032 Avrupa Şampiyonası'na ortak ev sahipliği yapmak üzere anlaşma sağladı. Ortak adaylık açıklanırken, her iki federasyon da ayrıca birbirlerinin otonomisine saygı göstereceklerine ve yapılan iş birliğinin eşit bir ortaklık düzeyinde olacağına dair fikir birliğine vardı.

10 Ekim 2023: İsviçre'nin Nyon kentinde 10 Ekim'de toplanacak UEFA Yönetim Kurulu, EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak ülkeleri düzenlenecek törenle açıklayacak. UEFA daha sonra, ilerleyen süreçte ev sahiplerinin izlemesi gereken idari adımların çerçevesini belirleyecek. Bu dönemde kademeli olarak, ev sahibi ülkelerde aday şehirlerin kesinleştirilmesi, eleme grubu ve final turnuvası kuralarının nerede düzenleneceği, açılış ve final maçlarının nerede oynanacağı gibi konuları içinde barındıran çeşitli idari ve lojistik hususlar karara bağlanacak.