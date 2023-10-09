Fenerbahçe milli araya lider girdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek bu sezon oynadığı 16'ncı resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde geride kalan 8 haftada tüm maçlarını kazanarak 24 puan topladı ve liderlik koltuğunda yer aldı. Ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı olarak da dikkat çeken sarı-lacivertli ekip. 8 karşılaşmada rakip fileleri 20 kez sarsarken kalesinde sadece 3 gol gördü.

İSMAİL KARTAL'DAN 16'DA 16

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon lig ve Avrupa olmak üzere toplam 16 resmi maça çıktı. 62 yaşındaki teknik adam bu karşılaşmaların tamamında sahadan galibiyet ile ayrıldı. Süper Lig'e 8'de 8 ile başlayan Kartal, 2009-10 sezonuna Christoph Daum'un sergilediği performansı da yakaladı. Fenerbahçe, Christoph Daum yönetiminde 2009-10 sezonuna 8'de 8 ile başlamıştı. Kartal ayrıca Aykut Kocaman'ın ardından sarı-lacivertli ekiple Süper Lig'de üst üste 9 galibiyet alan 2'nci Türk teknik direktör oldu. İsmail Kartal 2 galibiyet daha alırsa Kocaman'ı da geride bırakacak.

FENERBAHÇE, AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE DE LİDER DURUMDA

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, 2 maçta topladığı 6 puan ile lider durumda bulunuyor. Grubun ilk maçında sahasında ağırladığı Nordsjaelland'i 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda karşılaştığı Spartak Trnava'yı ise 2-1 yendi. Sarı-lacivertliler, gruptaki 3'üncü maçında 26 Ekim Perşembe günü Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i konuk edecek.

LIVAKOVIC, LİGDE 4 MAÇTIR KALESİNİ GOLE KAPATTI

Sarı-lacivertli ekibin yaz transfer döneminde Dinamo Zagreb'ten kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, son 4 Süper Lig maçında kalesini gole kapatmayı başardı. 28 yaşındaki file bekçisi, Alanyaspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında rakip takımlara gol izni vermedi. Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda rakiplerine sadece 3 isabetli şut imkanı verirken Hırvat kaleci bu şutlarda rakiplerine gol izni tanımadı.

SARI-LACİVERTLİ EKİP DIŞ SAHADA GOL YEMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 4 deplasman maçında da kalesinde gol görmedi. Sarı-lacivertli ekip, bu seride Samsunspor, Ankaragücü, Alanyaspor ve Kasımpaşa ile karşılaştı. Bu maçlarda kalesini gole kapatmaya başaran sarı-lacivertliler, Süper Lig'de deplasmanda gol yemeyen tek takım durumunda yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN EN SKORERİ DZEKO

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko, forma giydiği 12 maçta 8 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Takımın en skorer ismi olan tecrübeli golcüyü, 8 gol, 4 asistlik katkısıyla Sebastian Szymanski ve 7 gol, 5 asistlik performansıyla İrfan Can Kahveci takip ediyor.