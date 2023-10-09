Olivier Giroud, Serie A’da haftanın kalecisi seçildi

Serie A'dan yapılan açıklamada, Milan'ın 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Genoa'yı 1-0 yendiği maçta kaleye geçen ve kritik bir kurtarış yapan Giroud'nun haftanın kalecisi seçildiği kaydedildi.
GIROUD, KIRMIZI KART GÖREN KALECİ MAIGNAN'IN YERİNE GEÇMİŞTİ
Karşılaşmanın 90+8. dakikasında Milan kalecisi Mike Maignan, Caleb Ekuban'a yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü. Takımının değişiklik hakkını doldurması nedeniyle kaleye geçen Fransız forvet Giroud, yaptığı kurtarışla da galibiyete katkıda bulundu.
Milan, 21 puanla Serie A'de liderlik koltuğunda oturuyor. İşte Serie A'de haftanın 11'i...