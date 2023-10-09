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Giriş Tarihi: 9.10.2023 22:27 Son Güncelleme: 9.10.2023 22:36

Olivier Giroud, Serie A'da haftanın kalecisi seçildi

AA
Olivier Giroud, Serie A’da haftanın kalecisi seçildi

Milan'ın Genoa ile yaptığı maçın uzatma dakikalarında kalede görev alan Fransız forvet Olivier Giroud, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) haftanın kalecisi seçildi.

Serie A'dan yapılan açıklamada, Milan'ın 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Genoa'yı 1-0 yendiği maçta kaleye geçen ve kritik bir kurtarış yapan Giroud'nun haftanın kalecisi seçildiği kaydedildi.

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Karşılaşmanın 90+8. dakikasında Milan kalecisi Mike Maignan, Caleb Ekuban'a yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü. Takımının değişiklik hakkını doldurması nedeniyle kaleye geçen Fransız forvet Giroud, yaptığı kurtarışla da galibiyete katkıda bulundu.

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Olivier Giroud, Serie A'da haftanın kalecisi seçildi
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