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Giriş Tarihi: 10.10.2023 01:20

Montella A Milli Takım'a ilk antrenmanına çıktı!

DHA
Montella A Milli Takım’a ilk antrenmanına çıktı!

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı. Rıdvan Yılmaz seyahat programı nedeniyle idmanda yer almadı. Orkun Kökçü ve Yusuf Sarı ise hafif sakatlıkları olduğu için ısınma hareketleri ve koşu çalışması yaptı.

Vincenzo Montella yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde futbolcular, teknik heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra İtalyan teknik adam, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.

ANTRENMANDA EĞLENCELİ GÖRÜNTÜLER

Vincenzo Montella'nın yaptığı konuşmanın ardından futbolcuların oluşturduğu koridordan geçmesiyle eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Rıdvan Yılmaz seyahat programı nedeniyle idmanda yer almadı.

Orkun Kökçü ve Yusuf Sarı ise hafif sakatlıkları olduğu için ısınma hareketleri ve koşu çalışması yaptı. Millilerin istasyon çalışmasıyla devam ettikleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar yapıldı.

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Montella A Milli Takım'a ilk antrenmanına çıktı!
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