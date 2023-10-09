Son dakika Galatasaray haberi: Kazanma makinesi!

G.Saray'da son iki sezondaki değişim, alkışları da beraberinde getirdi. Bunda elbette ki en önemli unsur; Okan Buruk ve kurmayları. Fatih Terim'le başladığı 2021- 22 sezonunu Domenec Torrent'le bitiren G.Saray, tam 14 yenilgi gördüğü Süper Lig'i 13. sırada tamamlamıştı. Teknik direktörlüğe Okan Buruk'un gelmesiyle sarı-kırmızılılar eski günlerine döndü. Buruk, 15 aylık periyotta oyuncularından adeta bir kazanma makinesi yarattı. İşte detaylar...



SAVUNMADA BU SEZON ÇOK FARKLILAR



Geçen sezon 14 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig rekorunu da kırdı.

Şampiyonluk 2.44 puan ortalamasıyla geldi.

Icardi, Süper Lig tarihinde en hızlı 30 gole ulaşan oyuncu oldu.

İkincibaharını yaşayan Fernando Muslera, 8 haftanın 5'inde kalesini gole kapadı.

Sarı-kırmızılı takım ligde bu sezon henüz ilk yarılarda rakiplerinden gol yemedi.

Galatasaray resmi maçlarda son yenilgisini 30 Nisan 2023 tarihinde derbide Beşiktaş'tan aldı.

5 aydır lig ve Avrupa'da mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılı takım, son 21 maçın 18'ini kazanırken 3 defa sahadan beraberlikle ayrıldı.