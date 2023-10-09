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Giriş Tarihi: 9.10.2023 08:32

Son dakika Galatasaray haberi: Kazanma makinesi!

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Kazanma makinesi!

Son dakika Galatasaray haberi: Ligi 13. tamamlayan takımı teslim alan Okan Buruk, galibiyet serisi rekoruyla şampiyonluğa ulaştı. Bu sezon ise oyuncularına ikinci bahar yaşattı Icardi, Süper Lig tarihinde en hızlı 30 gol kaydeden oyuncu olurken, Muslera 8 maçın 5'inde kalesini kapattı. G.Saray son 21 maçında yenilgi bile almadı.

G.Saray'da son iki sezondaki değişim, alkışları da beraberinde getirdi. Bunda elbette ki en önemli unsur; Okan Buruk ve kurmayları. Fatih Terim'le başladığı 2021- 22 sezonunu Domenec Torrent'le bitiren G.Saray, tam 14 yenilgi gördüğü Süper Lig'i 13. sırada tamamlamıştı. Teknik direktörlüğe Okan Buruk'un gelmesiyle sarı-kırmızılılar eski günlerine döndü. Buruk, 15 aylık periyotta oyuncularından adeta bir kazanma makinesi yarattı. İşte detaylar...

SAVUNMADA BU SEZON ÇOK FARKLILAR

Geçen sezon 14 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig rekorunu da kırdı.
Şampiyonluk 2.44 puan ortalamasıyla geldi.
Icardi, Süper Lig tarihinde en hızlı 30 gole ulaşan oyuncu oldu.
İkincibaharını yaşayan Fernando Muslera, 8 haftanın 5'inde kalesini gole kapadı.
Sarı-kırmızılı takım ligde bu sezon henüz ilk yarılarda rakiplerinden gol yemedi.
Galatasaray resmi maçlarda son yenilgisini 30 Nisan 2023 tarihinde derbide Beşiktaş'tan aldı.
5 aydır lig ve Avrupa'da mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılı takım, son 21 maçın 18'ini kazanırken 3 defa sahadan beraberlikle ayrıldı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Kazanma makinesi!
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