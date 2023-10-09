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Giriş Tarihi: 9.10.2023 09:20

Son dakika haberi: Beşiktaş taraftarının öfkesi dinmiyor! Sırtlarını dönüp protesto ettiler...

Son dakika haberi: Beşiktaş taraftarının öfkesi dinmiyor! Sırtlarını dönüp protesto ettiler...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ilk 5 dakikasında takıma arkasını dönerek sessizliğe gömüldü. 6. dakikada ise stat, tepki tezahüratlarıyla inledi.

Beşiktaş taraftarının öfkesi dinmiyor... Hafta içinde 2-0'dan 3-2 kaybedilen Lugano maçı sonrası tribünlere gelmeyen futbolculara tepkisini gösteren siyah-beyazlı futbolseverler, dünkü karşılaşmanın ilk 5 dakikasında sessiz kalıp sırtlarını dönerek takımı protesto etti. Sessiz tepki, bütün stadın "Yönetim istifa" tezahüratıyla sona erdi. İlk 11 anons edilirken oyuncuları ıslıklayan Beşiktaş tribünlerinin alkışladığı tek oyuncu ise Vincent Aboubakar oldu. Takımda en yoğun tepki, Lugano maçında kırmızı kart gören Valentin Rosier'e gösterildi. Aboubakar, santra öncesi takımı bir araya getirerek tribüne götürdü ve taraftarları alkışlattı ancak Beşiktaşlı futbolseverler, oyunculara ıslıkla karşılık verdi.

MAÇ SONU BARIŞ SAĞLANDI

Beşiktaşlı oyuncular, İstanbulspor maçı sonrası tribünleri tek tek dolaştı. Necip Uysal'ın liderliğinde tribünlere giderek özür dileyen siyah-beyazlı oyuncular, taraftarlardan alkışla karşılık aldı. Futbolseverler, daha sonra Necip'e yaptıkları tezahüratlarla soyunma odasına giden Cenk Tosun'u getirtti. Milli yıldız da galibiyet üçlüsü çektirdi.

FERNANDES TRİBÜNDE İZLEDİ, DEĞNEKLE GİTTİ

Sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, arkadaşlarına tribünden destek verdi. Maç sonu ise stadı koltuk değnekleriyle terk ederken görüntülendi.

'BÜTÜNLEŞMEK ÇOK GÜZELDİ'

Beşiktaş'ın Ganalı stoperi Daniel Amartey, takım için önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. İyi oyun çıkardıklarını belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş taraftarı her zaman bizim arkamızda. Her zaman bize destek oluyorlar. Bu karşılaşmada o bütünleşmenin yaşanması çok güzeldi. Beşiktaş taraftarına destekleri için özel olarak teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş taraftarının öfkesi dinmiyor! Sırtlarını dönüp protesto ettiler...
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