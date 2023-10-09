Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF'den 2034 Dünya Kupası ev sahipliği için Suudi Arabistan'a destek
Giriş Tarihi: 9.10.2023 22:23

TFF'den 2034 Dünya Kupası ev sahipliği için Suudi Arabistan'a destek

AA
TFF’den 2034 Dünya Kupası ev sahipliği için Suudi Arabistan’a destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2034 FIFA Dünya Kupası ev sahipliği için Suudi Arabistan'a destek verdiğini açıklayan bir mesaj paylaştı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma niyetini memnuniyetle karşılıyor, bu girişimi kararlılıkla desteklediğimizi açıklıyoruz." denildi.

Suudi Arabistan'ın, son yıllarda futbola yaptığı yatırımlarla dünya futbolunda bir güç merkezi olarak ortaya çıktığı ve tanınmış uluslararası futbol yıldızlarının mücadele ettiği ulusal bir lig oluşturduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Uluslararası müsabakaları organize etme konusundaki başarılı geçmişini milli takımının Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası'ndaki akılda kalıcı performansıyla birleştiren Suudi Arabistan, yetenekli ve misafirperver bir ev sahibi ülke olarak kendisini sağlam bir şekilde kanıtlamıştır. TFF, Suudi Arabistan'ın bu zorlu ve prestijli mücadelesi için gereken uzmanlığa ve tutkuya sahip olduğuna inanmaktadır."

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul İl Başkanlığı İmamoğlu'nun adayı Özgür Çelik'in oldu! CHP'de işler iyice karıştı
İSRAİL HAMAS SAVAŞI SON DAKİKA HABERLERİ || Ortadoğu kan gölü! İsrail Gazze’de son durum ne, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oldu? İşte İsrail Filistin savaşı son durum
AP milletvekili Daly'den Leyen'e sert 'İsrail' tepkisi: Çeneni kapat!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi! Peş peşe kritik temaslar
KIZILCIK ŞERBETİ 34. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak, Doğa'yı neler bekliyor?
Siyonist beslemesi fetvacılar!
Burak Yılmaz'dan Milli Takım itirafı!
İsrail Gazze'yi bombalıyor... Gazze sakini Ayesh Siam canlı yayında anlattı: Bombardıman durmuyor!
Bakan Güler açıkladı: 150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF'den 2034 Dünya Kupası ev sahipliği için Suudi Arabistan'a destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA