TFF’den 2034 Dünya Kupası ev sahipliği için Suudi Arabistan’a destek

Suudi Arabistan'ın, son yıllarda futbola yaptığı yatırımlarla dünya futbolunda bir güç merkezi olarak ortaya çıktığı ve tanınmış uluslararası futbol yıldızlarının mücadele ettiği ulusal bir lig oluşturduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Uluslararası müsabakaları organize etme konusundaki başarılı geçmişini milli takımının Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası'ndaki akılda kalıcı performansıyla birleştiren Suudi Arabistan, yetenekli ve misafirperver bir ev sahibi ülke olarak kendisini sağlam bir şekilde kanıtlamıştır. TFF, Suudi Arabistan'ın bu zorlu ve prestijli mücadelesi için gereken uzmanlığa ve tutkuya sahip olduğuna inanmaktadır."