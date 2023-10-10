Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Flamengo'da Tite dönemi
Giriş Tarihi: 10.10.2023 15:37

Flamengo'da Tite dönemi

AA
Flamengo’da Tite dönemi

Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo'da teknik direktörlük görevine Tite getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Brezilyalı teknik direktörle 2024 Aralık sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi. 2016-22 yılları arasında çalıştırdığı Brezilya Milli Takımı ile 2019 Copa America şampiyonluğu yaşayan Tite, Flamengo'da bu sezon göreve getirilen üçüncü teknik direktör oldu.

Sezona Portekizli Vitor Pereira ile başlayan Flamengo, beklenen sonuçların alınamamasının ardından Arjantinli çalıştırıcı Jorge Sampaoli ile anlaşmıştı. Sampaoli ile 5 aylık süreçte 1.82'lik puan ortalaması yakalayan Brezilya ekibi, 28 Eylül'de deneyimli teknik direktörün görevine son vermişti. Flamengo, 26 haftası tamamlanan ligde 44 puanla beşinci sırada bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İSRAİL HAMAS SAVAŞI SON DAKİKA HABERLERİ || Ortadoğu kan gölü! İsrail Gazze’de son durum ne, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oldu? İşte İsrail Filistin savaşı son durum
Yunan eski Bakan'dan çarpıcı sözler: Suçlu yıllarca Filistin'deki ölümlere sessiz kalan Batı dünyası
İmamoğlu’ndan Çelik’e destek verene İBB’de koltuk: O isimlerin hepsi deşifre oldu
Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli: Filistin felaketin pençesinde, ateşkes derhal tesis edilmeli
İzmir Şehir hastanesi için geri sayım! Hasta kabulüne başlıyor
Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vereceklerini açıkladı
Saçmalama Hüsnü Bey
40 milyar dolarlık potansiyel
‘Türkiye’de her şey olursunuz ama rezil olmazsınız’
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ateşkes çağrısı yaptığı paylaşımını kaldırdı
ARKADAŞINA GÖNDER
Flamengo'da Tite dönemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA