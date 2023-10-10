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Giriş Tarihi: 10.10.2023

‘Hoca dilimizden anlıyor’

BERKAY TURAN
‘Hoca dilimizden anlıyor’

A Milli Takım’ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, yeni teknik direktör Montella için, “Bizden biri. Sorumluluğunun farkında” dedi

Yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk kez toplanan A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'nde 12 Ekim'de Hırvatistan ve 15 Ekim'de Letonya ile yapacakları maçların hazırlıklarına start verdi. İdman öncesi konuşan milli futbolcular Cenk Tosun ve Ertaç Özbir, liderlik için çok önemli bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek İtalyan hocaya övgü yağdırdı. Cenk, "Hoca bizden biri gibi. Uzun süredir Türkiye'de. Adana Demirspor'da güzel işler yaptı, Türkiye'yi ve Türk insanını biliyor. Türk oyuncuların dilinden anlıyor. Buranın sorumluluğunun farkında. Burası çok büyük bir yer. Türkiye için oynamak büyük gurur" dedi. Ertaç ise Adana Demirspor'da beraber çalıştığı Montella'nın sistemine adapte olmaları gerektiğini ifade etti.

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