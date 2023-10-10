‘Hoca dilimizden anlıyor’

Yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk kez toplanan A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'nde 12 Ekim'de Hırvatistan ve 15 Ekim'de Letonya ile yapacakları maçların hazırlıklarına start verdi. İdman öncesi konuşan milli futbolcular Cenk Tosun ve Ertaç Özbir, liderlik için çok önemli bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek İtalyan hocaya övgü yağdırdı. Cenk,dedi. Ertaç ise Adana Demirspor'da beraber çalıştığı Montella'nın sistemine adapte olmaları gerektiğini ifade etti.