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Giriş Tarihi: 10.10.2023 15:11

İki dönem transfer yasağı alan Samsunspor’un davası, CAS’ta görüşülüyor

İHA
İki dönem transfer yasağı alan Samsunspor’un davası, CAS’ta görüşülüyor

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, kulübün iki dönem transfer yasağı almasının kesinleşmediğini ve konunun CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) tarafından görüşüldüğünü söyledi.

Samsunspor, Litvanyalı futbolcu Aryvdas Novikovas'in sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Daha sonra konuyu FIFA'ya taşıyan Novikovas ile Samsunspor arasındaki durum, FIFA Uyuşmazlık Kurulu tarafından görüşüldü. Kurul, Novikovas'ı haklı bulurken, Samsunspor'a iki dönem transfer yasağı cezası verdi.

Samsunspor, oyuncunun şikayetinden günler önce tüm alacaklarının kendisine ödendiğini belirterek, dekontlarla birlikte CAS'a başvurdu. FIFA'nın güçlü avukatlarından biri ile anlaşan Samsunspor, CAS davasının kendi lehlerine çözülmesi için umudunu sürdürürken, bugün çıkan 'transfer yasağı' haberinin ardından Başkan Vekili Veysel Bilen, yasak kararının kesinleşmediğini ve davanın CAS tarafından görüşüldüğünü ifade etti. Bilen, "Transfer yasağı haberi, çok bayat bir haber. Henüz neticelenmiş bir durum yok. CAS'ta dava devam ediyor. Samsunspor'u davada FIFA avukatı savunuyor. Samsunspor, Novikovas konusunda üzerine düşen tüm edimleri yerine getirmiştir. Konu CAS'ta ve CAS'taki dava da kesinleşmedi" dedi.

"Genel Müdür Soner Soykan'ın istifası kabul edilmesi, görevine döndü"
Ayrıca bugün istifa eden Samsunspor Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan'ın istifasının kabul edilmediğine de değinen Bilen, "Soner Soykan'ın istifası yönetim tarafından kabul edilmedi. Kendisi ile de görüştük. Yapılan değerlendirme neticesinde Soner Soykan da yeniden görevine devam edeceğini beyan etti. Görevine devam edecek" diye konuştu.

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İki dönem transfer yasağı alan Samsunspor’un davası, CAS’ta görüşülüyor
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