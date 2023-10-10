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Giriş Tarihi: 10.10.2023 16:42

Konyaspor'dan Stanojevic açıklaması!

Konyaspor’dan Stanojevic açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in görevden alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in görevden alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kulübün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pazar günü deplasmanda oynadığımız Atakaş Hatayspor maçı sonrası yurt içi ve yurt dışı yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic'in görevden alındığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili kulübümüzün resmi mecraları dışında yapılan açıklamaların dikkate alınmamasını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktör Stanojevic yönetiminde, 12 Ekim Perşembe günü toplanacağı ve Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına başlayacağı bildirildi.

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Konyaspor'dan Stanojevic açıklaması!
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