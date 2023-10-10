Samsunspor’un yeni teknik direktörü Markus Gisdol oldu

1.5 YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYORDU

Markus Gisdol geçmiş yıllarda Almanya'da Hoffenheim, Hamburg, Köln gibi takımlarda teknik direktör olarak görev yaptı. Son olarak Lokomotiv Moskova'da 5 ay görev yapan Gisdol, 1.5 yıldır ise takım çalıştırmıyordu. Gisdol, Samsunspor'un Antalya kampında takımın başına geçecek.

Kulüpten yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: