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Giriş Tarihi: 10.10.2023 21:23

So ndakika: Beşiktaş, Burak Yılmaz kararını açıkladı

DHA
So ndakika: Beşiktaş, Burak Yılmaz kararını açıkladı

Son dakika haberi: Beşiktaş, Burak Yılmaz’ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar teknik sorumlu olarak görevine devam edeceğini açıkladı. Genç hocayı Beşiktaş ile zorlu maçlar bekliyor.

Eleştirilerin hedefi haline gelen Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifası sonrası gözler Burak Yılmaz'a çevrildi. Siyah-beyazlı ekipten Burak Yılmaz'la ilgili açıklama geldi.

SEÇİME KADAR BURAK YILMAZ'LA DEVAM

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte Takımımızın Teknik Sorumluluğunu üstlenen Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar görevine Futbol A Takımımızın Teknik Sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

KARTAL'I KRİTİK MAÇLAR BEKLİYOR

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın görevde olduğu süreçte Galatasaray, Bodø Glimt, Gaziantep FK, Antalyaspor, Bodø Glimt, Başakşehir, Samsunspor, Club Brugge ve Ankaragücü maçlarına çıkacak.

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So ndakika: Beşiktaş, Burak Yılmaz kararını açıkladı
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