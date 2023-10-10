So ndakika: Beşiktaş, Burak Yılmaz kararını açıkladı

Eleştirilerin hedefi haline gelen Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifası sonrası gözler Burak Yılmaz'a çevrildi. Siyah-beyazlı ekipten Burak Yılmaz'la ilgili açıklama geldi.
SEÇİME KADAR BURAK YILMAZ'LA DEVAM
Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte Takımımızın Teknik Sorumluluğunu üstlenen Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar görevine Futbol A Takımımızın Teknik Sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
KARTAL'I KRİTİK MAÇLAR BEKLİYOR
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın görevde olduğu süreçte Galatasaray, Bodø Glimt, Gaziantep FK, Antalyaspor, Bodø Glimt, Başakşehir, Samsunspor, Club Brugge ve Ankaragücü maçlarına çıkacak.