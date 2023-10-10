So ndakika: Beşiktaş, Burak Yılmaz kararını açıkladı

SEÇİME KADAR BURAK YILMAZ'LA DEVAM

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte Takımımızın Teknik Sorumluluğunu üstlenen Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar görevine Futbol A Takımımızın Teknik Sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.