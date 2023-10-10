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Giriş Tarihi: 10.10.2023 09:33

Son dakika Fenerbahçe haberi: 37'lik delikanlı Edin Dzeko! Lewandowski'ye fark attı

UĞUR ÇEM
Son dakika Fenerbahçe haberi: 37’lik delikanlı Edin Dzeko! Lewandowski’ye fark attı

37 yaşındaki Edin Dzeko, performansıyla Fenerbahçe’yi sırtlıyor. Bu sezon 14 gole (8 gol-6 asist) direkt katkı yapan Boşnak forvet, Avrupa’nın 35 yaş üstü futbolcuları arasında da zirvenin tek sahibi oldu.

Son olarak Kasımpaşa engelini 2-0 ile geçen Fenerbahçe, ligde 8'de 8, toplamda 16'da 16 galibiyetle tutulmuyor. Sarılacivertlilerin başarısında Edin Dzeko başrolü oynuyor. Transfer edildiğinde yaşı nedeniyle tepkilerin olduğu 37'lik Boşnak yıldız, performansıyla takımını sırtlarken, hem eleştirenlere cevap veriyor hem de gençlere taş çıkartıyor. Son olarak Kasımpaşa maçında 6. dakikada gol perdesini açan Dzeko, penaltıyı alarak da takımı rahatlatan isim oldu. Ligde 8 maçta 634 dakika forma giyen yıldız oyuncu, 6 gol-3 asistle 9 gole direkt katkı verdi. Avrupa'da 4 karşılaşmada 2 gol-3 asist yaptı. Toplamda 8 gol-6 asiste ulaştı.

LEWANDOWSKİ'YE BÜYÜK FARK ATTI
İnter'e Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'ye kaybedilen maç sonrası veda eden Dzeko, Fenebahçe'deki istikrarıyla Avrupa'yı da sallıyor. Sarı-lacivertlilerin en skorer oyuncusu olan Boşnak yıldız, tüm kulvarlarda 14 gole direkt etki ederken 35 yaş üstü futbolcular arasında Avrupa'nın skora en çok katkı veren oyuncusu oldu. 37 yaşındaki yıldızı, İspanya La Liga'da Barcelona forması giyen ve 10 gollük katkı yapan Polonyalı santrfor Robert Lewandowski takip etti. Listenin 3. sırasında Benfica'dan Angel Di Maria (8) ve Milan'dan Olivier Giroud (7) yer aldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: 37'lik delikanlı Edin Dzeko! Lewandowski'ye fark attı
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