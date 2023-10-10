Son dakika Fenerbahçe haberi: 37’lik delikanlı Edin Dzeko! Lewandowski’ye fark attı

LEWANDOWSKİ'YE BÜYÜK FARK ATTI

İnter'e Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'ye kaybedilen maç sonrası veda eden Dzeko, Fenebahçe'deki istikrarıyla Avrupa'yı da sallıyor. Sarı-lacivertlilerin en skorer oyuncusu olan Boşnak yıldız, tüm kulvarlarda 14 gole direkt etki ederken 35 yaş üstü futbolcular arasında Avrupa'nın skora en çok katkı veren oyuncusu oldu. 37 yaşındaki yıldızı, İspanya La Liga'da Barcelona forması giyen ve 10 gollük katkı yapan Polonyalı santrfor Robert Lewandowski takip etti. Listenin 3. sırasında Benfica'dan Angel Di Maria (8) ve Milan'dan Olivier Giroud (7) yer aldı.