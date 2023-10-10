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Giriş Tarihi: 10.10.2023 10:16

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi tarihe geçmek için geri sayımda!

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi tarihe geçmek için geri sayımda!

Son dakika Galatasaray haberi: Arjantinli yıldız, G.Saray kulübünün en önemli figürlerinden biri olmaya doğru gidiyor. Gol rekorlarını altüst eden Mauro Icardi, kulüp tarihine geçmek için geri sayımda...

Geçen sezon kaldırılan şampiyonluk kupasının ardından bu sezon da gollerine ara vermeden devam eden Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde de etkisini gösteriyor. Gittiği her yerde 7'den 70'e herkesin ilgisiyle karşılaşan Arjantinli yıldız, maç seremonilerine de istekleri kırmayıp birden çok çocukla çıkıyor. G.Saray taraftarının sık sık hediye yağmuruna tuttuğu oyuncunun performansı da son dönemde Süper Lig'de rakipsiz bir konumda olduğunun göstergesi. İşte detaylar:

23 TAKIMIN 16'SINI AVLADI

Süper Lig'de ilk 11'de sahaya çıktığı üst üste 12 maçta gol atmayı başardı.
Süper Lig tarihinde 30 gole 32 maçla en hızlı ulaşan oyuncu oldu.
Galatasaray'da uzun süre oynamış Hagi, Baros, Gomis, Sneijder ve Nonda'dan sonra en fazla gol atan 6. yabancı oyuncu ünvanına bir yılda 35 golle kavuştu.
Sarı-kırmızılı formayla 23 farklı takıma rakip olan Tangocu, 16'sına gol atmasını bildi.
Icardi henüz gol atamadığı Kopenhag, Konyaspor, Karagümrük, Kasımpaşa, Hatayspor ve Adana Demirspor'a sezon içinde yine rakip olacak.
Icardi, 90 dakika sahada kaldığı sadece 5 karşılaşmada gol sevinci yaşamadı.

"MİLLİ TAKIMA ALIN'

Arjantin medyası, Mauro İcardi'nin yeniden milli takıma dönmesi için çağrı yapıyor. Teknik direktör Lionel Scaloni'nin, formda olan İcardi'den de yararlanması gerektiğinin altı çizilen haberlerde, Messi'nin istememesi nedeniyle takıma alınmadığı iddia edilen oyuncunun eski günlere kıyasla çok daha olgun olduğuna değinildi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi tarihe geçmek için geri sayımda!
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