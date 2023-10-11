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Giriş Tarihi: 11.10.2023 13:43

Beşiktaş'tan seçimin erteleneceği yönündeki haberlere yalanlama!

Beşiktaş’tan seçimin erteleneceği yönündeki haberlere yalanlama!

Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 2024 yılının mayıs ayına erteleneceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 2024 yılının mayıs ayına erteleneceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yazılı, görsel ve dijital medyada kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 2024 yılının mayıs ayına erteleneceği yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır.

6 Ekim 2023 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz üzere; kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı en geç aralık ayı başında gerçekleştirilecektir. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 2024 yılının mayıs ayında yapılacağı yönünde medyada yer alan haberlere itibar edilmemesini; Kongre Üyelerimizden, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica eder;

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı tarihin belirlenmesi hususunda Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmaların ve görüşmelerin devam ettiğini belirtiriz" denildi.

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Beşiktaş'tan seçimin erteleneceği yönündeki haberlere yalanlama!
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