Mehmet Büyükekşi: "Statla alakalı tartışmalara girmeyi doğru bulmuyorum"

"2032 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA SADECE FUTBOL OLARAK BAKMIYORUZ "

İtalya ile Türkiye'nin 2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği aldıktan sonra bu konuyu İtalyan hoca Montello ile görüştüklerini ifade eden Büyükekşi, şunları söyledi: "Tabii ki son derece olumlu. Çünkü önümüzde daha 9 yıl var. Bu süre gerçekten bizim için çok önemli. Olaya sadece biz futbol olarak bakmıyoruz. Olay ülkelerimizin tanıtım açısından, spor ve sanatı da içeren bir iş birliği. Bunun dışında İtalya dış ticaret yaptığımız 5'nci büyük ülke. Bunu daha fazla geliştirmek istiyoruz, turizmi daha da geliştirmek istiyoruz. Bunun dışında bir akademi projemiz var. Süper Lig takımlarında bu yıl başlattık, önümüzdeki yıl 1'nci Lig takımlarına başlatıyoruz. Ortak olduğumuz ve birlikte çalışacağımız ülke, dünya kupasını 4 defa kazanmış futbolun beşiği. Oradaki iş birliktilerini de araştıracağız. İtalya Futbol Federasyonu başkanı ile görüştük zaten ortak sunum yaptık."