Modric’ten Arda Güler’e övgüler! O soruya flaş yanıt...

"ARDA GÜLER'İ KİMSEYLE KIYASLAMAYA GEREK YOK"

Modric, "Arda Güler, Türkiye'nin Luka Modric'i olur mu?" şeklinde yöneltilen soruya şu yanıtı verdi: "Bırakın Arda Güler, Arda Güler olsun. Onu kimseyle kıyaslamaya gerek yok. Eminim kalitesini gösterecek ve büyük bir kariyeri olacak. Baskı altında olmasına gerek yok."

"FİZİKSEL VE MENTAL OLARAK İYİ DURUMDAYIM"

Modric, bu sezon Real Madrid'de daha az süre almasıyla alakalı ise şunları söyledi: "Benim için bu yeni bir durum, ben hep oynamak istiyorum, kenarda oturmak istemiyorum. Fiziksel ve mental olarak iyi durumdayım. Bu her oyuncu için normal bir süreç, benim için iyi olacak mı ileride göreceğiz."