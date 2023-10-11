Sabah Spor Yazarları Euro 2032 kararını yorumladı

MURAT ÖZBOSTAN
Futbolu baştan aşağıya yenilemek için son fırsat! Yıllardır Türkiye böyle büyük organizasyonları hak ettiği halde lobilerin kurbanı oldu. Bugün ülkemiz birçok başarılı organizasyona imza atıyor. Takdir topluyor.. Medeniyet denilen Avrupa'dakistatların döküntü veyıkılmış halleri ortada.. Ya dafarelerin bastığı Paris sokakları… Biliyorsunuz 2024'te olimpiyatlar Paris'te. Neyse biz kendimize bakalım.. Dün itibarıyla kalın bir defterin ilk sayfasını açtık. Hazırlık için kolları sıvayıp ülke futbolunu sıfırdan dizayn etmek için 2032 artık ciddi bir motivasyon unsuru.. Burada tüm kulüplere özellikle de büyük takımlara görev düşecek. Kulüpler Birliği bu yapının içinde direkt olmalı. TFF yönetimi, Kulüpler Birliği ile acil bir toplantı yapmalı. EURO 2032 için bir çalışma grubu kurulup, oluşturulmalı. Kurulun başına bir CEO atanmalı.. Bu komite, 2032 için her şeyi planlı bir şekilde yurt içi ve dışı olarak tüm çalışmaları yapmaya başlamalı. Aldık ve sonunda başardık ama süreci yönetmek lazım. Unutmayın kizaman akıp geçer.. Habugün ha yarın diyerekatlayacak artık birgünümüz yok.
LEVENT TÜZEMEN
Tesis zengini Türkiye statlarıyla çağ atladı UEFA nihayet doğru bir karar vererek Türkiye'nin İtalya ile birlikte Avrupa Şampiyonası düzenlemesini sağladı. Türkiye, böyle büyük bir organizasyonu uzun süredir hak etmişti. Sporunher dalında ülkemizdedüzenlenen şampiyonalargöz kamaştırmış, büyükbeğeni kazanmış, sporcularve ülkeler tarafından daalkışlanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Türkiye tesis zengini olurken kaliteli statlar konusunda adeta çağ atladı. Hatta birçok Avrupa ülkesinin de kat kat önüne bile geçti. Ülke olarak bu organizasyonu alnımızın akıyla düzenleyeceğiz. Çeşitlişehirlerde oynanacak maçlaragelecek ülkelerin taraftarlarıkonaklama konusundasorun yaşamayacağı gibiyeme-içme açısından tatlarınadoyamayacağı Türkyemekleri ve lezzetleriylekarşılaşacaktır. Ayrıca Türkiye'nin belirleyeceği şehirlere hava yolu, kara yolu ve hızlı trenlerle taraftarlar çok kolay ulaşım sağlayıp bu alanda sıkıntı yaşamayacaktır
GÜRCAN BİLGİÇ
Şimdiden 2032 takımının planlaması yapılmalıdır Yıllar sonra hak ettiğimiz bir organizasyon ülkemize geldi. Yenilenenstatlarımızla, futbola olanaşkımızla dolu dolu bir şampiyonayaşayacağız, bundan hiçkuşkum yok. Bu tip organizasyonları öncelikle ülkeye getireceği gelir ile değerlendirirler. Doğru ama çok eksik bir yaklaşım. 30 ülkenin insanıyla, kültürüyle, yemekleriyle, karakteriyle yaşayacağımız 1 aylık bir süre olacak. Sadece futbol seyretmeyeceğiz, aynı zamanda o insanlarla oturup çay içeceğiz. Ciddi bir medeniyethamlesidir bu tür organizasyonlar. Sokaktaki insanından klavyesinin başındaki medya mensubuna kadar herkes gelişir. Futbol Federasyonu, ortaklığa İtalya'yı da katarak aslında bir Akdeniz operasyonu da yaptı. Birbirine çok benzeyen iki halk, benzer yemekler, benzer ahlâk anlayışıyla bir kültür ihracı şansı da var elimizde. Ama şimdiden 9 yıl sonra oynayacak takımın, oyuncu grubunun da planlamasını yapmak zorundayız. Ev sahibiülke gruptan çıkmalı.Hepimize düşen görevlervar. Bu iş "Şu kadarturist geldi, bu kadar malsattık, şu kadar parakazandık" bakışıylayapılmaz.