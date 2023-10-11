Sabah Spor Yazarları Euro 2032 kararını yorumladı

Futbolu baştan aşağıya yenilemek için son fırsat!Türkiye böyle büyük organizasyonları hak ettiği halde lobilerin kurbanı oldu. Bugün ülkemiz birçok başarılı organizasyona imza atıyor. Takdir topluyor..Biliyorsunuz 2024'te olimpiyatlar Paris'te. Neyse biz kendimize bakalım.. Dün itibarıyla kalın bir defterin ilk sayfasını açtık. Hazırlık için kolları sıvayıp ülke futbolunu sıfırdan dizayn etmek için 2032 artık ciddi bir motivasyon unsuru.. Burada tüm kulüplere özellikle de büyük takımlara görev düşecek. Kulüpler Birliği bu yapının içinde direkt olmalı. TFF yönetimi, Kulüpler Birliği ile acil bir toplantı yapmalı. EURO 2032 için bir çalışma grubu kurulup, oluşturulmalı. Kurulun başına bir CEO atanmalı.. Bu komite, 2032 için her şeyi planlı bir şekilde yurt içi ve dışı olarak tüm çalışmaları yapmaya başlamalı. Aldık ve sonunda başardık ama süreci yönetmek lazım.Tesis zengini Türkiye statlarıyla çağ atladınihayet doğru bir karar vererek Türkiye'nin İtalya ile birlikte Avrupa Şampiyonası düzenlemesini sağladı. Türkiye, böyle büyük bir organizasyonu uzun süredir hak etmişti.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Türkiye tesis zengini olurken kaliteli statlar konusunda adeta çağ atladı. Hatta birçok Avrupa ülkesinin de kat kat önüne bile geçti. Ülke olarak bu organizasyonu alnımızın akıyla düzenleyeceğiz.Ayrıca Türkiye'nin belirleyeceği şehirlere hava yolu, kara yolu ve hızlı trenlerle taraftarlar çok kolay ulaşım sağlayıp bu alanda sıkıntı yaşamayacaktırŞimdiden 2032 takımının planlaması yapılmalıdırsonra hak ettiğimiz bir organizasyon ülkemize geldi.Bu tip organizasyonları öncelikle ülkeye getireceği gelir ile değerlendirirler. Doğru ama çok eksik bir yaklaşım. 30 ülkenin insanıyla, kültürüyle, yemekleriyle, karakteriyle yaşayacağımız 1 aylık bir süre olacak. Sadece futbol seyretmeyeceğiz, aynı zamanda o insanlarla oturup çay içeceğiz.Sokaktaki insanından klavyesinin başındaki medya mensubuna kadar herkes gelişir. Futbol Federasyonu, ortaklığa İtalya'yı da katarak aslında bir Akdeniz operasyonu da yaptı. Birbirine çok benzeyen iki halk, benzer yemekler, benzer ahlâk anlayışıyla bir kültür ihracı şansı da var elimizde. Ama şimdiden 9 yıl sonra oynayacak takımın, oyuncu grubunun da planlamasını yapmak zorundayız.