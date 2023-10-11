Son dakika haberi: Abdullah Avcı Trabzon’da! Teknik ekibi belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi başlıyor.
SÖZLEŞME 2 YILLIK
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yarın saat 14.00'te Trabzon'da olacak. Tecrübeli teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.
Kasım 2020-Mart 2023 tarihleri arasında da Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı, bordo-mavili kulüpte 1 Süper Lig ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Abdullah Avcı'nın ekibi belli oldu. İşte iki sürpriz ismin yer aldığı yeni teknik ekip listesi:
Abdullah Avcı
Egemen Korkmaz
Mustafa Sarp
Serdar Keşçi
Caner Erol
Haluk Güngör
Özerk Tufan
Atilla Gayberi
Mesut Kabahasanoglu