Son dakika haberi: Sabah Spor yazarları Euro 2032 kararını yorumladı

UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ev sahipliğinin Türkiye ve İtalya ortaklığına verildiğini duyurdu. Sabah Spor yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Murat Özbostan da Euro 2032 kararını böyle yorumladı. İşte o ifadeler...

MURAT ÖZBOSTAN: FUTBOLU BAŞTAN AŞAĞIYA YENİLEMEK İÇİN SON FIRSAT!



Yıllardır Türkiye böyle büyük organizasyonları hak ettiği halde lobilerin kurbanı oldu. Bugün ülkemiz birçok başarılı organizasyona imza atıyor. Takdir topluyor.. Medeniyet denilen Avrupa'daki statların döküntü ve yıkılmış halleri ortada.. Ya da farelerin bastığı Paris sokakları… Biliyorsunuz 2024'te olimpiyatlar Paris'te. Neyse biz kendimize bakalım.. Dün itibarıyla kalın bir defterin ilk sayfasını açtık. Hazırlık için kolları sıvayıp ülke futbolunu sıfırdan dizayn etmek için 2032 artık ciddi bir motivasyon unsuru.. Burada tüm kulüplere özellikle de büyük takımlara görev düşecek. Kulüpler Birliği bu yapının içinde direkt olmalı. TFF yönetimi, Kulüpler Birliği ile acil bir toplantı yapmalı. EURO 2032 için bir çalışma grubu kurulup, oluşturulmalı. Kurulun başına bir CEO atanmalı.. Bu komite, 2032 için her şeyi planlı bir şekilde yurt içi ve dışı olarak tüm çalışmaları yapmaya başlamalı. Aldık ve sonunda başardık ama süreci yönetmek lazım. Unutmayın ki zaman akıp geçer.. Ha bugün ha yarın diyerek atlayacak artık bir günümüz yok.



LEVENT TÜZEMEN: TESİS ZENGİNİ TÜRKİYE STATLARIYLA ÇAĞ ATLADI



UEFA nihayet doğru bir karar vererek Türkiye'nin İtalya ile birlikte Avrupa Şampiyonası düzenlemesini sağladı. Türkiye, böyle büyük bir organizasyonu uzun süredir hak etmişti. Sporun her dalında ülkemizde düzenlenen şampiyonalar göz kamaştırmış, büyük beğeni kazanmış, sporcular ve ülkeler tarafından da alkışlanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Türkiye tesis zengini olurken kaliteli statlar konusunda adeta çağ atladı. Hatta birçok Avrupa ülkesinin de kat kat önüne bile geçti. Ülke olarak bu organizasyonu alnımızın akıyla düzenleyeceğiz. Çeşitli şehirlerde oynanacak maçlara gelecek ülkelerin taraftarları konaklama konusunda sorun yaşamayacağı gibi yeme-içme açısından tatlarına doyamayacağı Türk yemekleri ve lezzetleriyle karşılaşacaktır. Ayrıca Türkiye'nin belirleyeceği şehirlere hava yolu, kara yolu ve hızlı trenlerle taraftarlar çok kolay ulaşım sağlayıp bu alanda sıkıntı yaşamayacaktır



GÜRCAN BİLGİÇ: ŞİMDİDEN 2032 TAKIMININ PLANLAMASI YAPILMALIDIR



Yıllar sonra hak ettiğimiz bir organizasyon ülkemize geldi. Yenilenen statlarımızla, futbola olan aşkımızla dolu dolu bir şampiyona yaşayacağız, bundan hiç kuşkum yok. Bu tip organizasyonları öncelikle ülkeye getireceği gelir ile değerlendirirler. Doğru ama çok eksik bir yaklaşım. 30 ülkenin insanıyla, kültürüyle, yemekleriyle, karakteriyle yaşayacağımız 1 aylık bir süre olacak. Sadece futbol seyretmeyeceğiz, aynı zamanda o insanlarla oturup çay içeceğiz. Ciddi bir medeniyet hamlesidir bu tür organizasyonlar. Sokaktaki insanından klavyesinin başındaki medya mensubuna kadar herkes gelişir. Futbol Federasyonu, ortaklığa İtalya'yı da katarak aslında bir Akdeniz operasyonu da yaptı. Birbirine çok benzeyen iki halk, benzer yemekler, benzer ahlâk anlayışıyla bir kültür ihracı şansı da var elimizde. Ama şimdiden 9 yıl sonra oynayacak takımın, oyuncu grubunun da planlamasını yapmak zorundayız. Ev sahibi ülke gruptan çıkmalı. Hepimize düşen görevler var. Bu iş "Şu kadar turist geldi, bu kadar mal sattık, şu kadar para kazandık" bakışıyla yapılmaz.