Vincenzo Montella sakatlığı resmen açıkladı! "Yarın aramızda olmayacak"

"YUSUF SARI ARAMIZDA OLMAYACAK"

Önemli eksikler olduğu gibi görünse de yerlerini dolduracak oyuncuların da takımda olduğunu dile getiren Montella, "Arda Güler ve Mert Günok gibi önemli oyuncular eksik ama ben hoca olarak elimde olan oyuncularla planlama yaparım. Yerilerine iyi oyuncularımız var yarın sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yusuf Sarı da sakatlığı sebebiyle yarın aramızda olamayacak" şeklinde konuştu.

"ÇALIŞTIKLARIMIZI SAHADA GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ BİR MAÇ OLACAK"

Montella, Hırvatistan maçı ile başlamak yeni bir teknik direktör için avantaj mı? Şeklinde yöneltilen bir soruya, "Bunu bir şans ya da şanssızlık olarak görmüyorum. Hem kendimizi deneyeceğimiz, hem de çalıştıklarımızı sahada görmek istediğimiz bir maç olacak" diye cevap verdi.