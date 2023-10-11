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Giriş Tarihi: 11.10.2023 09:45 Son Güncelleme: 11.10.2023 09:56

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı: İşte günün maç programı

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur heyecanı: İşte günün maç programı

TURKUVAZ Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu ve Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı devam ediyor. Bugün oynanacak 17 mücadelenin 4'ü A Spor'dan naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle ekranlarda olacak. Kupada yarın da 4 müsabaka olacak.

IŞTE GÜNÜN PROGRAMI

13.00: Zonguldak Kömür-Tokat Belediye Plevne (A Spor-Canlı),

GMG Kastamonu-Sebat Gençlik,

Muş 1984 Muşspor-Küçükçekmece Sinop,

Amber Çay Eynesil Bld-Merkür Jer Erbaa.

14.00: Arnavutköy Bld-Silivri,

Sapanca Gençlik-Talasgücü Bld,

Serik Bld-Malatya Arguvan,

Sarıyer-Karabük İdmanyurdu,

Altınordu-M.Akif Ersoy Üniversitesi,

Etimesgut Bld-Mardin 1969,

Nazilli Bld-Hacettepe 1945,

İnegölspor-Doğubayazıt,

Uşak-Aliağa Futbol,

Menemen FK-Bursa Yıldırım,

15.00: Diyarbekir-Büyükçekmece Tepecik (A Spor- Canlı),

17.30: Denizlispor-Burhaniye Bld. (A Spor-Canlı),

20.00: Hes İlaç Afyon-Bitexen Adana 1954 (A Spor-Canlı).

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı: İşte günün maç programı
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