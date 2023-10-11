Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur heyecanı: İşte günün maç programı

IŞTE GÜNÜN PROGRAMI
13.00: Zonguldak Kömür-Tokat Belediye Plevne (A Spor-Canlı),
GMG Kastamonu-Sebat Gençlik,
Muş 1984 Muşspor-Küçükçekmece Sinop,
Amber Çay Eynesil Bld-Merkür Jer Erbaa.
14.00: Arnavutköy Bld-Silivri,
Sapanca Gençlik-Talasgücü Bld,
Serik Bld-Malatya Arguvan,
Sarıyer-Karabük İdmanyurdu,
Altınordu-M.Akif Ersoy Üniversitesi,
Etimesgut Bld-Mardin 1969,
Nazilli Bld-Hacettepe 1945,
İnegölspor-Doğubayazıt,
Uşak-Aliağa Futbol,
Menemen FK-Bursa Yıldırım,
15.00: Diyarbekir-Büyükçekmece Tepecik (A Spor- Canlı),
17.30: Denizlispor-Burhaniye Bld. (A Spor-Canlı),
20.00: Hes İlaç Afyon-Bitexen Adana 1954 (A Spor-Canlı).