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Giriş Tarihi: 12.10.2023

Atatürk Olimpiyat Stadı’nı 80 bin kişilik yapacağız

Atatürk Olimpiyat Stadı’nı 80 bin kişilik yapacağız
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hırvatistan maçı için bu ülkeye giderken havalimanında gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ın stat serzenişine de yanıt verdi: "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kale arkaları, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla büyütülecek ve 80 bin kişilik olacak. Stat tartışmalarını doğru bulmuyorum. Yaptığımız sunumda yer alan 10 stat, 2026'da 5'e inecek. Bugünden bunları konuşup suyu bulandırmanın manası yok. İstanbul'da belki de sadece 1 stat kalacak. Biz kimseye ulufe dağıtmıyoruz. UEFA'nın kriterleri var. Statlardan kazanılacak para da bizim ya da kulüplerin kasasına girmeyecek. Bu bir İstanbul şampiyonası değil, Türkiye'de yapılacak bir organizasyon. 2026'ya çok zaman var. Polemiğe gerek yok."

AY-YILDIZLILAR GALİBİYETE İNANIYOR
A Milli Futbol Takımı dün İstanbul'da yaptığı idmanın ardından Hırvatistan'a gitti. Futbolcular, EURO 2032'nin oluşturduğu olumlu hava ile sahadan güzel bir sonuçla ayrılacaklarını söyledi.

'DEĞİŞİMİN SONUCU OLUMLU OLACAK'
TFF Başkanı Büyükekşi, Hırvatistan ve pazar günü Konya'da oynanacak Letonya maçlarında önemli bir avantaj yakalamak istediklerin söyledi. Başkan, "Hocamız güzel bir aile ortamı oluşturması açısından iyi niyetli. Selçuk Şahin de Türk hoca olarak katkı verecek. İnşallah değişimin sonuçları olumlu olacak" ifadelerini kullandı.

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Atatürk Olimpiyat Stadı’nı 80 bin kişilik yapacağız
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