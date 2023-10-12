Atatürk Olimpiyat Stadı’nı 80 bin kişilik yapacağız

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hırvatistan maçı için bu ülkeye giderken havalimanında gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ın stat serzenişine de yanıt verdi:Stat tartışmalarını doğru bulmuyorum. Yaptığımız sunumda yer alanBugünden bunları konuşup suyu bulandırmanın manası yok.Biz kimseye ulufe dağıtmıyoruz. UEFA'nın kriterleri var. Statlardan kazanılacak para da bizim ya da kulüplerin kasasına girmeyecek.A Milli Futbol Takımı dün İstanbul'da yaptığı idmanın ardından Hırvatistan'a gitti. Futbolcular, EURO 2032'nin oluşturduğu olumlu hava ile sahadan güzel bir sonuçla ayrılacaklarını söyledi.TFF Başkanı Büyükekşi, Hırvatistan ve pazar günü Konya'da oynanacak Letonya maçlarında önemli bir avantaj yakalamak istediklerin söyledi. Başkan, "Hocamız güzel bir aile ortamı oluşturması açısından iyi niyetli. Selçuk Şahin de Türk hoca olarak katkı verecek. İnşallah değişimin sonuçları olumlu olacak" ifadelerini kullandı.