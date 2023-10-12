Forvetsiz de oynayabiliriz

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bugün Hırvatistan karşısında Türkiye'nin başında ilk maçına çıkacak. Dün basın toplantısında konuşan 49 yaşındaki İtalyan hoca, "Çok önemli eksiklerimiz var gibi gözükse de (3 stoperimiz, Arda Güler, Mert Günok)Yerlerini doldurabilecek iyi futbolcularımız var. Yarın (bugün) herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yusuf Sarı'nın sakatlığı var, muhtemelen bizimle olmayacak" dedi.Adana Demirspor'dayken santrforsuz bir takımla oynadığı hatırlatılan ve "4-6-0 ile oynuyordunuz. Milli Takım'da da bunu deneyecek misiniz" diye sorulan tecrübeli teknik adam, "O zamanlar belki sahada iyi bir forvet yoktu ama bizim dizilişimiz 4-6-0 değildi.İlla bir 9 numara ile oynamak gerektiğini düşünmüyorum. Bu düşünceye katılmıyorum" ifadelerini kullandı."Kendisini çok geliştirdi. Ama futbol bireysel değil, toplu halde bakmanız lazım. Onları beraber kullanabilmek en iyisi" diye konuştu.Bütün taktiklere saygı duyduğunu da belirten Vincenzo Montella, "Geldiğim günden itibaren iştahı açık, öğrenmeye niyetli ve değişime hazır bir futbolcu grubu gördüm" yorumunu yaptı. Hırvatistan'ın zor bir rakip olduğunu da belirterek şöyle devam etti: "Bizim için önemli bir test olacak. Kısa bir süre çalıştık,Ama her şeye hazırlıklıyız. İyi olacağını düşünüyoruz."Türkiye ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği EURO 2032 ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Mutluluk verici. Hem Türkiye hem İtalya olarak son bin yıla baktığımızda, dünyanın en büyük tarihine sahip iki ülkeden bahsedebiliriz. Kültürel olarak da birbirine çok yakın iki ülkenin beraber götüreceği bir organizasyon olacak. 9 sene sonra hâlâ Türkiye'nin başında olabilirim, neden olmasın."MONTELLA ile birlikte basın toplantısına çıkan milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci ise "Hocamız gerçekten samimi, ne istediğini net bir şekilde anlatan bir teknik adam." dedi. F.Bahçe'den takım arkadaşı olan Hırvatistan kalecisi Dominik Livakovic hakkındaki soruyu ise şöyle yanıtladı: