Hırvatistan’ı yen liderliği al

EURO 2032'ye İtalya ile birlikte ev sahipliği yapmanın coşkusunu yaşayan Türkiye, EURO 2024'te de yer almak için kritik bir müsabakaya çıkıyor. D Grubu'nda bir maçıeksik Hırvatistan'labirlikte 10'ar puanıbulunan ve averajlaikinci sırada yeralan Ay-Yıldızlılar, yeni hocası Montella ile ilk galibiyetini almak ve liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Trabzonsporlu Rayyan Baniya ve Adana Demispor'un file bekçisi Ertaç Özbir, süre almaları halinde milli formayı ilk kez terletecekler. Hırvatistan'da forvetler Kramaric ve Petkovic, sakatlıklarınedeniyle Türkiye'ye karşı oynayamayacak.