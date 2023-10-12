Hırvatistan’ı yen liderliği al

'ye İtalya ile birlikte ev sahipliği yapmanın coşkusunu yaşayan Türkiye, EURO 2024'te de yer almak için kritik bir müsabakaya çıkıyor. D Grubu'ndaAy-Yıldızlılar, yeni hocası Montella ile ilk galibiyetini almak ve liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Trabzonsporlu Rayyan Baniya ve Adana Demispor'un file bekçisi Ertaç Özbir, süre almaları halinde milli formayı ilk kez terletecekler.