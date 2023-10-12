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Giriş Tarihi: 12.10.2023

Hırvatistan’ı yen liderliği al

Hırvatistan’ı yen liderliği al
EURO 2032'ye İtalya ile birlikte ev sahipliği yapmanın coşkusunu yaşayan Türkiye, EURO 2024'te de yer almak için kritik bir müsabakaya çıkıyor. D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan'la birlikte 10'ar puanı bulunan ve averajla ikinci sırada yer alan Ay-Yıldızlılar, yeni hocası Montella ile ilk galibiyetini almak ve liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Trabzonsporlu Rayyan Baniya ve Adana Demispor'un file bekçisi Ertaç Özbir, süre almaları halinde milli formayı ilk kez terletecekler. Hırvatistan'da forvetler Kramaric ve Petkovic, sakatlıkları nedeniyle Türkiye'ye karşı oynayamayacak.

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Hırvatistan’ı yen liderliği al
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