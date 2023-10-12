Sebastian Szymanski atmaya devam ediyor! Polonya rahat kazandı

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan tam gaz devam ediyor. E Grubu'nda bugün Faroe Adaları evinde Polonya'yı konuk etti. Grubun güçlü takımlarından Polonya, rakibini Fenerbahçe'nin yıldızı Szymanski ve Antalyaspor'un yıldızı Adam Buksa'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.
6 maçta 9 puana yükselen Polonya, bu kritik galibiyetin ardından grupta 2. sıraya yükseldi. Fenerbahçe'de attığı gollerle dikkat çeken Szymanski gollerine bugün de devam etti.
Faroe Adaları'nda Hordur Askham 49. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Polonya, 9 puana yükseldi. Faroe Adaları ise 1 puanda kaldı.
Polonya, gruptaki bir sonraki maçta Moldova ile karşılaşacak. Faroe Adaları, Çekya deplasmanına gidecek.