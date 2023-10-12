Sebastian Szymanski atmaya devam ediyor! Polonya rahat kazandı

Faroe Adaları'nda Hordur Askham 49. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Polonya, 9 puana yükseldi. Faroe Adaları ise 1 puanda kaldı.



Polonya, gruptaki bir sonraki maçta Moldova ile karşılaşacak. Faroe Adaları, Çekya deplasmanına gidecek.