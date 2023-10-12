Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Abdullah Avcı resmen Trabzonspor'da
Giriş Tarihi: 12.10.2023 13:21 Son Güncelleme: 12.10.2023 14:04

Son dakika: Abdullah Avcı resmen Trabzonspor'da

Son dakika: Abdullah Avcı resmen Trabzonspor’da

Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getirdiğini resmen açıkladı. Açıklamada, "Abdullah Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır" denildi.

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica ile yolların ayrılmasının ardından Abdullah Avcı ile resmi olarak anlaşıldı. Bordo-mavili takımın son şampiyon hocası boş sözleşmeye imza atarak camiaya geri döndü.

Süper Lig'de Nenad Bjelica ile hedeflenen başarıyı yakalayamayan Trabzonspor, Hırvat hoca ile yolları ayırdı. Adana Demirspor mağlubiyeti sonrası kesinlik kazanan ayrılık resmiyete dökülürken Abdullah Avcı ile prensip anlaşması yapılmıştı. Bjelica'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Avcı ile yeni birliktelik resmiyete döküldü. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile masaya oturan teknik adam, ikinci kez görev yapacağı Trabzonspor'un hocası olarak resmi sözleşmeyi imzaladı.

BOŞ SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI
Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladık Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar sonucu Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1'i Lig ve 2'si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'ya hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.(DHA)

EN ÇOK OKUNANLAR

Üç ev aldılar ama Almanya’ya giremiyorlar
Modric'ten Arda Güler'e övgüler! O soruya flaş yanıt...
Küfürbaz savcıya ihraç
Son dakika: Başkan Erdoğan rehine siviller için devreye girdi
Suriye... Oyunu bozma operasyonu!
Yer: Manisa! Yaşlı kadının kulağından çıkanlar şoke etti! "İlk kez karşılaştık"
Vincenzo Montella sakatlığı resmen açıkladı! "Yarın aramızda olmayacak"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
‘Mutluyum ve heyecanlıyım’
Doğrusunu öğrenin, bilin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Abdullah Avcı resmen Trabzonspor'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA