SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: 4 saatlik kongre zirvesi!

Beşiktaş yönetiminin UEFA Konferans Ligi'ndeki Lugano şoku sonrası aldığı olağanüstü kongre kararının ardından, başkan Ahmet Nur Çebi'nin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu. Karar sonrası soluğu Bodrum'daki yazlığında alıp biraz kafa dinleyen ve siyahbeyazlı takımın 2-0 kazandığı İstanbulspor maçına da gitmeyen Çebi, İstanbul dönüşü de yönetim kurulu üyeleriyle birlikte durum değerlendirmesi yaptı.

CUMARTESİ GÜNÜ NETLEŞECEK

Başkan Çebi, Ortaköy Park Fora Balık Restoranı'nda gerçekleştirilen ve 4 saat süren yemekli buluşmada kurmaylarına devam edip etmeme konusundaki fikirlerini sordu. Çoğunluk devam etmesi yönünde görüş belirtti. Başkanın mesai arkadaşlarını dinledikten sonra adaylığını koyma kararı aldığı öğrenildi. Camianın önde gelen isimleriyle de bir araya gelecek olan Çebi, Cumartesi gününe kadar kararını netleştirecek.

AİLESİNİ DE İKNA EDECEK

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, bu süreçte adaylığına soğuk bakan ailesini de ikna etmesi bekliyor. Yakınlarının "Gece gündüz çalıştın, sağlığından oldun. Emek ve para harcadın ama karşılığında hiç hak etmediğin tepkiler aldın" diyerek Çebi'ye devam etmemesi yönünde telkinde bulunduğu ileri sürülmüştü.

EN GEÇ ARALIK AYININ BAŞINDA

Beşıktaş Kulübü, resmi internet sitesinden açıklama yaparak, olağanüstü seçimli genel kurulun 2024'ün mayıs ayına erteleneceği iddialarını yalanladı. Açıklamada, seçimin mutlaka en geç aralık ayının ilk haftasında yapılacağının altı çizilirken "Tarihin belirlenmesi hususunda Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmaların ve görüşmelerin devam ettiğini belirtiriz" ifadeleri kullanıldı.