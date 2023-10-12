Son dakika haberi: Montella ilk sınavında! Hırvatistan-Türkiye maçında 11’ler belli oldu

Türkiye, EURO 2024 Elemeleri'ndeki en kritik maçında grup lideri Hırvatistan ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlılarımızın başında ilk maçına çıkacak olan İtalyan hoca Vincenzo Montella'nın ilk 11'i belli oldu.
D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan'la birlikte 10'ar puanı bulunan ve averajla ikinci sırada olan Milli Takım, yeni hocası Vincenzo Montella ile ilk galibiyetini almak ve liderlik koltuğuna oturmanın hedefinde.
İKİ TAKIMIN DA 11'İ BELLİ OLDU
Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkaçar, İsmail, Hakan, Salih Özcan, Kerem, İrfan Can, Barış Alper
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Barisic, Gvardiol, Sutalo, Kovacic, Modric, Brozovic, Brekalo, Pasalic, Musa
YUSUF SARI FORMA GİYEMİYOR
Dün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Montella, Adana Demirspor'da gösterdiği performanstan sonra Milli Takım'a çağırılan Yusuf Sarı'nın sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceğini açıklamıştı.
MİLLİ TAKIM'DA 3 YENİ İSİM
Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Trabzonsporlu Rayyan Baniya ve Adana Demispor'un file bekçisi Ertaç Özbir, süre almaları halinde milli formayı ilk kez terletecekler.
MONTELLA: "KANATLARDAN ATAKLAR GELİŞTİRECEĞİZ"
Vincenzo Montella: "İki kanattan da farklı ataklar geliştireceğiz. Cenk'in farklı özellikleri var. Beni ikna etti. Uluslararası maçlar oynayan bir oyuncu. Uluslararası arası maçların seviyesi farklıdır. O yüzden böyle bir karar aldım."