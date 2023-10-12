Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Montella ilk sınavında! Hırvatistan-Türkiye maçında 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 12.10.2023 20:32 Son Güncelleme: 12.10.2023 20:50

Son dakika haberi: Montella ilk sınavında! Hırvatistan-Türkiye maçında 11'ler belli oldu

Son dakika haberi: Montella ilk sınavında! Hırvatistan-Türkiye maçında 11’ler belli oldu

Son dakika haberi: EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. D Grubu'nun iki iddialı takımı olan Hırvatistan ve Türkiye bugün karşı karşıya geliyor. Vincenzo Montella ile ilk maçına çıkacak olan A Milli Takım, bu karşılaşmadan puan veya puanlar alarak gruptan çıkma hesapları yapıyor. Zorlu ve kritik maç öncesi Türkiye'nin Hırvatistan karşısındaki 11'i belli oldu.

Türkiye, EURO 2024 Elemeleri'ndeki en kritik maçında grup lideri Hırvatistan ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlılarımızın başında ilk maçına çıkacak olan İtalyan hoca Vincenzo Montella'nın ilk 11'i belli oldu.

D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan'la birlikte 10'ar puanı bulunan ve averajla ikinci sırada olan Milli Takım, yeni hocası Vincenzo Montella ile ilk galibiyetini almak ve liderlik koltuğuna oturmanın hedefinde.

HIRVATLARDA 3 ÖNEMLİ EKSİK

Hırvatistan'da forvetler Kramaric ve Petkovic ve takımın tecrübeli yıldızlarından biri olan Ivan Perisic sakatlıkları sebebiyle bugün Türkiye'ye karşı forma giyemiyor.

İKİ TAKIMIN DA 11'İ BELLİ OLDU

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkaçar, İsmail, Hakan, Salih Özcan, Kerem, İrfan Can, Barış Alper

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Barisic, Gvardiol, Sutalo, Kovacic, Modric, Brozovic, Brekalo, Pasalic, Musa

YUSUF SARI FORMA GİYEMİYOR

Dün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Montella, Adana Demirspor'da gösterdiği performanstan sonra Milli Takım'a çağırılan Yusuf Sarı'nın sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceğini açıklamıştı.

MİLLİ TAKIM'DA 3 YENİ İSİM

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Trabzonsporlu Rayyan Baniya ve Adana Demispor'un file bekçisi Ertaç Özbir, süre almaları halinde milli formayı ilk kez terletecekler.

MONTELLA: "KANATLARDAN ATAKLAR GELİŞTİRECEĞİZ"

Vincenzo Montella: "İki kanattan da farklı ataklar geliştireceğiz. Cenk'in farklı özellikleri var. Beni ikna etti. Uluslararası maçlar oynayan bir oyuncu. Uluslararası arası maçların seviyesi farklıdır. O yüzden böyle bir karar aldım."

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Son dakika haberi: Montella ilk sınavında! Hırvatistan-Türkiye maçında 11'ler belli oldu
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