Son dakika haberi: Montella ilk sınavında! Hırvatistan-Türkiye maçında 11’ler belli oldu

MİLLİ TAKIM'DA 3 YENİ İSİM

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Trabzonsporlu Rayyan Baniya ve Adana Demispor'un file bekçisi Ertaç Özbir, süre almaları halinde milli formayı ilk kez terletecekler.

MONTELLA: "KANATLARDAN ATAKLAR GELİŞTİRECEĞİZ"

Vincenzo Montella: "İki kanattan da farklı ataklar geliştireceğiz. Cenk'in farklı özellikleri var. Beni ikna etti. Uluslararası maçlar oynayan bir oyuncu. Uluslararası arası maçların seviyesi farklıdır. O yüzden böyle bir karar aldım."