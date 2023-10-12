Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırdı

Bordo-Mavili kulüp, gelecek sezonun sonuna kadar anlaşması bulunan Hırvat teknik adamın sözleşmesini, bu sezon sonuna kadarki alacaklarına karşılık feshetti.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbol takımı teknik direktörümüz Sayın Nenad Bjelica arasındaki 19 Nisan 2023 başlangıç ve 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi, sezon sonuna kadar olan alacakları karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

BJELICA DÖNEMİ KISA SÜRDÜ: 8 GALİBİYET, 8 MAĞLUBİYET

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica dönemi kısa sürdü. Nenad Bjelica ile 18 Nisan 2023 tarihinde 2,5 yıllık anlaşmaya varan bordo-mavili kulüp, sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Hırvat teknik adam ile 177 gün sonra yollarını ayırdı.

Karadeniz ekibi, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde 16 lig karşılaşmasına çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 8 mağlubiyet alırken beraberlik hiç yaşamadı, 1,5 puan ortalaması elde etti. Trabzonspor, özellikle dış sahada Bjelica ile hayal kırıklığı yaşadı. Bordo-mavililer, Bjelica yönetiminde dış sahada oynadığı 9 karşılaşmada 7 mağlubiyet, 2 galibiyet alırken 21 puan kaybetti, sadece 6 puanı hanesine yazdırabildi.

İÇ VE DIŞ SAHADA FARKLI PUAN ORTALAMALARI

Trabzonspor, Bjelica yönetiminde dış sahadaki maçlarını 0,66 gibi düşük bir puan ortalamasıyla oynadı. Bordo-mavililer, iç sahada ise 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 yenilgi sonucunda 18 puan toplarken 2,5 puan ortalaması yakalayarak lige tutundu.

DAHA ÜSTE TAŞIYAMADI

Trabzonspor, geçen sezonun 30. haftasında göreve gelen Nenad Bjelica ile puan cetvelinde üst sıralara tırmanamadı. Bjelica'nın, geçen sezonun 29. haftasında 45 puanla 6. sırada aldığı bordo-mavili takım, sezonu da 57 puanla 6. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma fırsatı elde edemedi. Trabzonspor, bu sezon ise 8. hafta sonunda 12 puanla ligde 7. sırada yer aldı.