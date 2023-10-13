Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, San Marino'yu 5 golle geçti
Giriş Tarihi: 13.10.2023 21:54 Son Güncelleme: 13.10.2023 22:16

2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, San Marino'yu 5 golle geçti

İHA
2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri’nde Türkiye, San Marino’yu 5 golle geçti

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu 3. maçında Ümraniye Belediye Şehir Stadı’nda karşılaştığı San Marino’yu 5-0 mağlup etti.

2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu 3. maçında Ümit Milli Futbol Takımı, Ümraniye Belediye Şehir Stadı'nda San Marino ile karşı karşıya geldi. Milliler karşılaşmaya hızlı başladı ve 5. dakikada penaltı kazandı.

Penaltıda topun başına geçen Enis Destan'ın vuruşunda kaleci Pietro Amici meşin yuvarlağı çıkarsa da Enis daha sonra dönen topu tamamladı ve millileri 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin 37. dakikasında Bartuğ'un sağ kanattan ortasında Enis Desten ceza sahası içinde iyi yükseldi ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İlk yarı ay-yıldızlıların 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

ERENCAN YARDIMCI HAT-TRICK YAPTI

İkinci yarıda 80. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Erencan Yardımcı rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0'a getirdi. Erencan 82. dakikada da ceza sahası içinde kaleci Amici'den dönen topu tamamladı ve skoru 4-0 yaptı. 87. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Erencan, Metehan Baltacı'nın indirdiği topu kale önünde aldı ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Müsabakanın geri kalanında başka gol olmayınca Ümit Milli Futbol Takımı sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı.

Milliler, San Marino karşısına; Emre Bilgin, Ayberk Karapo, Serdar Saatçı, Ravil Tagir, Kazımcan Karataş, Ege Tıknaz, Bartuğ Elmaz, Ömer Faruk Beyaz, Cihan Çanak, Emircan Gürlük ve Enis Destan ile başladı.

İkinci yarı oyuna Cem Türkmen, Erencan Yardımcı, Metehan Baltacı, Yunus Emre Konak ve Aksel Baran Potur dahil oldu.
Ümit Milli Futbol Takımı, A Grubu'nun 5. maçında salı günü TSİ 15.00'te deplasmanda Letonya ile mücadele edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el koyma kararı! Yurt dışına çıkış yasağı da getirildi!
TTK İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI asil-yedek isim listesi | 2023 TTK işçi alımı kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?
Türkiye'den ABD'ye Barış Pınarı tepkisi! Biden'ın skandal sözlerine Dışişleri'nden sert yanıt
Başkan Erdoğan'dan Gazze tepkisi: En temel insan haklarının ihlalidir!
Son dakika: EURO 2024’e bir adım daha yaklaştık! Türkiye Hırvatistan’ı mağlup etti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Zorlu’nun santraline ne oldu?
İsrail’in işgal planı ortaya çıktı: 2.3 milyon insan 20 kilometreye mi hapsedilecek?
14 Ekim Güneş Tutulması'na dikkat! Hayatı kökten değişecek o burç...
Sözcü TV ekranlarında büyük skandal! Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak İsrail katliamını savundu: Biz kesip biçmeyelim mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, San Marino'yu 5 golle geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA