2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri’nde Türkiye, San Marino’yu 5 golle geçti

ERENCAN YARDIMCI HAT-TRICK YAPTI

İkinci yarıda 80. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Erencan Yardımcı rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0'a getirdi. Erencan 82. dakikada da ceza sahası içinde kaleci Amici'den dönen topu tamamladı ve skoru 4-0 yaptı. 87. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Erencan, Metehan Baltacı'nın indirdiği topu kale önünde aldı ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Müsabakanın geri kalanında başka gol olmayınca Ümit Milli Futbol Takımı sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı.