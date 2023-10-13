Diego Simeone’dan eski öğrencisi Arda Turan’a ziyaret

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan Simeone'nin yaptığı ziyaretin ardından sosyal medya hesabından eski hocasına teşekkür etti.

İşte teknik direktör Arda Turan'ın o sözleri: "İnsan hayatı, biriktirdiği anıların toplamı. Kağıt üzerine yazılan başarılar ve kalplere yazılan dostluklar. Yıllarca birlikte çalıştık, oyunculuk kariyerimin çok önemli başarılarına onunla imza attım. Bugün ailesiyle geldiği İstanbul gezisinde çok kısıtlı zamanını ayırarak, sabah antrenmanımızda bizleri ziyaret etti Diego Simeone. Kazandığı onlarca başarının temelinde; futbola duyduğu inanılmaz sevgi ve dostlarına olan bağlılığı olduğunu bugün bir kez daha gösterdi.