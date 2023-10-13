Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Diego Simeone'dan eski öğrencisi Arda Turan'a ziyaret
Giriş Tarihi: 13.10.2023 18:24 Son Güncelleme: 13.10.2023 18:33

Diego Simeone'dan eski öğrencisi Arda Turan'a ziyaret

Diego Simeone’dan eski öğrencisi Arda Turan’a ziyaret

İstanbul'a seyahat için gelen Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Trendyol 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Eyüpspor'u ziyaret ederek eski öğrencisi Arda Turan'la bir süre sohbet etti. Genç teknik adam ziyaretin ardından eski hocasına teşekkür mesajı yayınladı.

Seyahat için İstanbul'a gelen Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone, 2014-15 sezonlarında Atletico Madrid forması giyen eski öğrencisi Arda Turan'ı Eyüpspor tesislerinde ziyaret etti.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan Simeone'nin yaptığı ziyaretin ardından sosyal medya hesabından eski hocasına teşekkür etti.

İşte teknik direktör Arda Turan'ın o sözleri: "İnsan hayatı, biriktirdiği anıların toplamı. Kağıt üzerine yazılan başarılar ve kalplere yazılan dostluklar. Yıllarca birlikte çalıştık, oyunculuk kariyerimin çok önemli başarılarına onunla imza attım. Bugün ailesiyle geldiği İstanbul gezisinde çok kısıtlı zamanını ayırarak, sabah antrenmanımızda bizleri ziyaret etti Diego Simeone. Kazandığı onlarca başarının temelinde; futbola duyduğu inanılmaz sevgi ve dostlarına olan bağlılığı olduğunu bugün bir kez daha gösterdi.

EYÜPSPOR'DAN PAYLAŞIM

Ziyaret sonrası Twitter hesabından paylaşım yapan Eyüpspor kulübü şu mesajı yayınladı: 'El Cholo' Eyüp'te! Futbolun devrim yaratan en önemli teknik direktörlerinden olan Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Eyüpspor'umuzun Eyüp Stadı'nda yaptığı sabah antrenmanını ziyaret etti. Teknik Direktörümüz Arda Turan'ın Atletico Madrid döneminden hocası olan Simeone, antrenmanı yakından takip ederken ve teknik ekibimize ve futbolcularımıza başarı dileklerinde bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

TTK İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI asil-yedek isim listesi | 2023 TTK işçi alımı kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?
Türkiye'den ABD'ye Barış Pınarı tepkisi! Biden'ın skandal sözlerine Dışişleri'nden sert yanıt
Son dakika: EURO 2024’e bir adım daha yaklaştık! Türkiye Hırvatistan’ı mağlup etti
Başkan Erdoğan'dan Gazze tepkisi: En temel insan haklarının ihlalidir!
İsrail’in işgal planı ortaya çıktı: 2.3 milyon insan 20 kilometreye mi hapsedilecek?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Zorlu’nun santraline ne oldu?
Sözcü TV ekranlarında büyük skandal! Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak İsrail katliamını savundu: Biz kesip biçmeyelim mi?
14 Ekim Güneş Tutulması'na dikkat! Hayatı kökten değişecek o burç...
SON DAKİKA | Gazze'ye ilk insani yardım Türkiye'den gidiyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Diego Simeone'dan eski öğrencisi Arda Turan'a ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA