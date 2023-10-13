Diego Simeone’dan eski öğrencisi Arda Turan’a ziyaret

Seyahat için İstanbul'a gelen Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone, 2014-15 sezonlarında Atletico Madrid forması giyen eski öğrencisi Arda Turan'ı Eyüpspor tesislerinde ziyaret etti.
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan Simeone'nin yaptığı ziyaretin ardından sosyal medya hesabından eski hocasına teşekkür etti.
İşte teknik direktör Arda Turan'ın o sözleri: "İnsan hayatı, biriktirdiği anıların toplamı. Kağıt üzerine yazılan başarılar ve kalplere yazılan dostluklar. Yıllarca birlikte çalıştık, oyunculuk kariyerimin çok önemli başarılarına onunla imza attım. Bugün ailesiyle geldiği İstanbul gezisinde çok kısıtlı zamanını ayırarak, sabah antrenmanımızda bizleri ziyaret etti Diego Simeone. Kazandığı onlarca başarının temelinde; futbola duyduğu inanılmaz sevgi ve dostlarına olan bağlılığı olduğunu bugün bir kez daha gösterdi.
EYÜPSPOR'DAN PAYLAŞIM
Ziyaret sonrası Twitter hesabından paylaşım yapan Eyüpspor kulübü şu mesajı yayınladı: 'El Cholo' Eyüp'te! Futbolun devrim yaratan en önemli teknik direktörlerinden olan Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Eyüpspor'umuzun Eyüp Stadı'nda yaptığı sabah antrenmanını ziyaret etti. Teknik Direktörümüz Arda Turan'ın Atletico Madrid döneminden hocası olan Simeone, antrenmanı yakından takip ederken ve teknik ekibimize ve futbolcularımıza başarı dileklerinde bulundu.